Bekaert dépassera nettement les attentes

English Dutch French

Sur la base des états financiers préliminaires et non audités , Bekaert publiera le 30 juillet 2021 pour le premier semestre des résultats excellents, nettement supérieurs aux résultats des périodes précédentes et aux estimations du consensus.



Les chiffres préliminaires et non audités du premier semestre de Bekaert font état de:

un chiffre d’affaires de € 2,3 milliards, 30% au-dessus du premier semestre 2020 et un retour au niveau pré-Covid;

EBIT sous-jacent de € 285 millions, un triplement par rapport au niveau du premier semestre 2020;

une marge EBIT sous-jacente sur chiffre d’affaires d’approximativement 12% ou ~7 points de base

au-dessus du premier semestre 2020;

au-dessus du premier semestre 2020; une marge EBITDA sous-jacente sur chiffre d’affaires d’approximativement 16% ou ~5 points de base

au-dessus du premier semestre 2020;

au-dessus du premier semestre 2020; la poursuite du désendettement avec un endettement net sur EBITDA sous-jacent de ~0,70.





Le niveau de marge pour le premier semestre 2021 a été soutenu par:

le rebond fort des volumes aux niveaux d'avant Covid;

les améliorations structurelles ayant des effets durables sur le portefeuille d'activités et la performance de Bekaert;

un impact positif très net sur la valorisation des stocks résultant des hausses des prix des matières premières.



Perspectives préliminaires pour le second semestre 2021:



Au second semestre, nous anticipons une bonne demande sur la plupart des marchés. Nous prenons cependant en compte les effets saisonniers habituels et restons prudents par rapport aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement et aux autres défis posés par la pandémie de Covid-19. Nous prévoyons un impact beaucoup plus faible sur la valorisation des stocks au second semestre en raison d’une tendance à la stabilisation des prix des matières premières. L'EBIT sous-jacent du second semestre sera donc inférieur à celui du premier semestre 2021 et devrait se rapprocher du niveau du second semestre de l'année dernière.



Les résultats complets et finals du premier semestre ainsi que des perspectives plus détaillées pour l'exercice 2021 seront publiés et commentés le 30 juillet 2021.





Pièce jointe