Le Groupe Casino étend la maturité de son crédit syndiqué et améliore ses conditions financières

Paris, le 19 juillet 2021

Le Groupe Casino annonce avoir étendu et amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué dont l’échéance initiale était fixée à octobre 2023.

L’avenant à la documentation de crédit, signé par l’ensemble des banques du pool bancaire et entrant en vigueur le 22 juillet 2021, prévoit :

L’extension de la maturité du crédit d’octobre 2023 à juillet 2026 1 pour un montant de

1,8 milliard d’euros ;

pour un montant de 1,8 milliard d’euros ; La revue des covenants financiers, en ligne avec l’amélioration de la structure financière du Groupe et le plan de développement de GreenYellow2.

Ainsi, à partir du 30 juin 2021 le Groupe s’engage, au niveau du périmètre France Retail et

e-commerce, hors GreenYellow, à respecter chaque trimestre, en lieu et place des précédents covenants :

un ratio de Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers n’excédant pas les 3,5x 3 ; un ratio EBITDA après loyers / Frais financiers supérieur ou égal à 2,5x (contre 2,25x auparavant).

L’abaissement des coûts de tirage après prise en compte des frais de mise en place applicables à cette extension4.

Les sûretés et garanties initialement octroyées aux prêteurs demeurent inchangées5.

La documentation conserve les restrictions de dividendes incluses dans les financements levés depuis novembre 20196.

En outre, le Groupe annonce le renouvellement du crédit syndiqué Monoprix qui venait à échéance ce mois-ci. Le nouveau crédit syndiqué, d’un montant de 105 millions d’euros (pouvant être porté à 130 millions d’euros) et de maturité janvier 2026, sera le premier du Groupe à contenir une clause d’ajustement annuel de la marge en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE ambitieux :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 & 2 (émissions directes comprenant essentiellement : consommation énergétique, fluides frigorigènes, transport de marchandises sous contrôle) ;

Part du chiffre d’affaires labellisée responsable ;

Chiffre d’affaires réalisé avec des protéines végétales.

Le montant des lignes de crédit du Groupe disponibles à tout moment s’établit ainsi à 2,2 milliards d’euros à ce jour, avec une maturité moyenne de 4,6 ans (contre 2,2 ans avant l’opération objet du présent communiqué).

Synthèse de la liquidité confirmée du Groupe :





Emprunteur Type de crédit Montant Maturité CGP RCF 1 799M€ Juillet 2026 CGP RCF 252M€ Octobre 2023 CGP RCF 25M$ Juillet 2022 Monoprix RCF 105M€ Janvier 2026 Monoprix Bilatérale 40M€ Janvier 2023 Total 2 217M€ 4,6 années





Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimer», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur variation négative, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (la « Société ») ou de l'un des membres de son groupe (le « Groupe »), notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres du Groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société ou de l'un des membres du Groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société ou de tout membre du Groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

1 Mai 2025 si le prêt à terme (Term Loan B) à échéance août 2025 n’est pas remboursé ou refinancé à cette date







2 Voir communiqué de presse de Greenyellow du 14 mai 2021.







3 Contre un ratio initial de Dette brute / EBITDA (voir communiqué de presse du 19 novembre 2019). Au 31 décembre 2020 ce nouveau ratio s’établissait à 2,3x. La dette sécurisée comprend essentiellement les tirages de ce crédit syndiqué de 2,05 milliards d’euros, le Term Loan B et l’obligation Quatrim.







4 Au levier actuellement en vigueur, ces coûts de tirage baissent en moyenne de 70 bp, en intégrant les frais de mise en place de l’extension.







5 Voir communiqué de presse du 22 octobre 2019.







6 Le versement de dividendes ne sera libre qu’à condition que le ratio de levier consolidé du Groupe soit inférieur à 3,5x post-paiement desdits dividendes ; le Groupe dispose également d’une enveloppe permettant le paiement d’un dividende ordinaire, qui sera calculée comme 50% du résultat net normalisé part du Groupe, incluant la contribution des activités abandonnées depuis octobre 2019 au périmètre France (comprenant l’ecommerce), avec un minimum de 100 million d’euros distribuable chaque année à partir de 2021 plus une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros utilisable en une ou plusieurs fois pendant la durée de vie du crédit.









