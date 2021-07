Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 28

Selskabsmeddelelse nr. 44/2021 | 19. juli 2021



Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50/2020 af 27. oktober 2020.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).



Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.) 12. juli 2021 6.000 11,03 66.180 13. juli 2021 6.000 11,08 66.480 14. juli 2021 3.000 11,0



33.000 15. juli 2021 6.000 11,02



66.120 16. juli 2021 5.787 10,97



63.483 I alt uge 28 26.787 11,0226



295.263 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 922.573 8.727.422

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 236.865 egne aktier svarende til 0,1274 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 922.573 aktier for et samlet beløb på 8.727.422 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.



I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.



