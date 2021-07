Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 19.7.2021 kello 13.30

Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 julkaistaan 2.8.2021 klo 13.30



Talenom Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2021 maanantaina 2.8.2021 kello 13.30. Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat analyytikoille, sijoittajille ja medialle suorassa webcast-lähetyksessä maanantaina 2.8.2021 kello 14.00 alkaen. Talousjohtaja Antti Aho esittelee katsauksen englanniksi. Webcastia voi seurata osoitteessa https://talenom.videosync.fi/q2-2021.

Tilaisuutta voi seurata myös yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Sanomatalon tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 28.7.2021 sähköpostitse osoitteeseen investors@talenom.fi tai puhelimitse numeroon 0207 525 403. Turvavälien varmistamiseksi paikkoja on rajoitetusti.

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla www.talenom.fi/sijoittajat .

TALENOM OYJ

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi



Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva: liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 prosenttia vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

