DNA Oyj: Vilhelmiina Wahlbeck DNA:n johtoryhmän jäseneksi

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.7.2021 klo 15.00

DNA:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja brändin kehityksestä vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck on nimitetty DNA:n johtoryhmän jäseneksi.

Vilhelmiina Wahlbeck, 44, on työskennellyt telealalla lähes koko työuransa, ensin Telian Suomen tytäryhtiössä, sen jälkeen DNA:n aiemman emoyhtiön Finnet Oy:n viestinnästä vastaavana ja vuodesta 2007 alkaen nykyisen DNA-konsernin viestintäjohtajana. Vuodesta 2016 lähtien hänen vastuullaan on ollut myös DNA:n yritysvastuu ja tämän vuoden alusta hänen toimenkuvansa laajeni kattamaan myös DNA:n brändin kehityksen. Koulutukseltaan Vilhelmiina Wahlbeck on valtiotieteiden maisteri. Hän raportoi tehtävässään DNA:n toimitusjohtajalle.

”Sekä vastuullisuuden että erottuvien brändien merkitys kasvaa koko ajan liiketoiminnassa ja ne nivoutuvat entistä enemmän yhteen myös viestinnän kanssa. Vilhelmiina on tiiminsä kanssa menestyksekkäästi kehittänyt toimintaamme tällä saralla. Onkin hienoa saada hänet johtoryhmään, sillä hänen johtamillaan vastuualueilla on yhä merkittävämpi rooli DNA:n liiketoimintastrategiassa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

”Olen erittäin iloinen saamastani johtoryhmäjäsenyydestä. Olen saanut olla rakentamassa DNA:ta lähes alusta alkaen pienestä haastajasta liikevaihdoltaan lähes miljardiluokan yritykseksi. Eniten onnistumista koen silti yhdessä rakentamastamme, vapauteen ja vastuuseen perustuvasta yrityskulttuurista, mikä huipentui vuonna 2019 valinnaksi Suomen parhaaksi työpaikaksi. On myös mahtavaa, kuinka työnantaja on tarjonnut minulle aina uusia vastuualueita ja mahdollistanut siten jatkuvan työssäoppimisen”, Vilhelmiina Wahlbeck kommentoi.

Kuva: Vilhelmiina Wahlbeck

Lisätietoja:

Jukka Leinonen, toimitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Vilhelmiina Wahlbeck, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi

