DNA Oyj: DNA:n tekniseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Ville Virtanen

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.7.2021 klo 15.00



DNA Oyj:n tekniseksi johtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty insinööri (AMK), eMBA Ville Virtanen.

Ville Virtanen, 45, aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta 2021. Hän siirtyy tehtävään DNA:n sisältä, missä hän toimii Runko- ja IP-verkot -osaston johtajana. Virtanen on työskennellyt yhtäjaksoisesti DNA:lla vuodesta 2003 lähtien ja on vastannut aikaisemmin laajasti DNA mobiilien sekä kiinteiden verkkojen palveluista ja liiketoiminnalle kriittisistä palvelualustoista. Ennen DNA:ta Ville on toiminut Telialla useissa verkkojen ja IT-palveluiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Tehtävässään Virtanen tulee vastaamaan DNA:n eri verkkoteknologioista ja niiden kehittämisestä. Hän raportoi DNA:n toimitusjohtajalle. Virtanen seuraa tehtävässä Tommy Oleniusta, joka jatkaa tehtävässä vielä elokuun loppuun saakka.

”Ville on vuosien aikana osoittanut ammattitaitonsa Tekniikka-yksikön eri työtehtävissä. Hänellä on laaja-alainen osaaminen eri verkkoteknologioista ja siitä, miten näitä tulee kehittää tulevina vuosina palvelemaan asiakkaitamme jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

”Olen erittäin otettu ja iloinen valinnastani teknisen johtajan vaativaan tehtävään. On hienoa päästä kehittämään DNA:ta eteenpäin osana Telenor-konsernia. Meillä DNA:lla on vahvaa osaamista, jota voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti uusia verkkopalveluita kehitettäessä. Lisäksi osana Telenoria pääsemme ottamaan oppia parhaista kansainvälisistä toimintatavoista. Odotan innolla mutta nöyränä työskentelyä tuttujen ja uusien ammattilaisten kanssa, Ville Virtanen kommentoi.

Kuva: Ville Virtanen

Lisätietoja:

Jukka Leinonen, toimitusjohtaja, DNA Oy, 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Ville Virtanen, johtaja, Runko- ja IP-verkot, DNA Oyj, puh. 044 2203 272, ville.virtanen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.