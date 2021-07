English French

Lannion, le 19/07/2021 – 17h45

LUMIBIRD EN EXCLUSIVITE POUR RACHETER LA PARTICIPATION D’AREVA DANS CILAS

LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a signé un accord d’exclusivité avec AREVA afin d’acquérir sa participation de 37% dans CILAS. Cette acquisition, renforcera la position clé de LUMIBIRD en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils.

La complémentarité des portefeuilles technologiques de CILAS et LUMIBIRD permettra de bénéficier des synergies technologiques duales (civiles et militaires) et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur.

Pour Marc Le Flohic, PDG et fondateur de LUMIBIRD « L’acquisition de la participation d’AREVA dans CILAS constitue une étape stratégique décisive de notre projet de rapprochement. Elle conforte notre vision d’une filière souveraine dans le domaine du laser, reposant sur des acteurs industriels agiles, capables de développer leurs technologies à la fois sur les marchés de la défense et du spatial, mais aussi sur de nombreux marchés civils (aéronautiques, industriels, médicaux,….) Cette acquisition va permettre l’émergence d’un nouvel acteur de taille critique suffisante pour servir efficacement les intérêts des grands intégrateurs français ainsi que ceux des états européens. La réalisation de cette opération ouvrira la voie à l’acquisition d’autres pépites technologiques européennes pouvant enrichir et accélérer ce modèle de développement. »

La finalisation de l’acquisition, soumise aux autorisations administratives d’usage, devrait intervenir dans les prochains jours.

Prochaines informations :

Publication du CA semestriel 2021, le 26/07/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net



