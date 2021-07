English French

Rueil-Malmaison, 19 juillet 2021

VINCI Airports – trafic au 30 juin 2021

Trafic passagers en baisse de 7 2,8 % sur le mois de juin par rapport à 2019, soit - 7 9,1 % sur le deuxième trimestre 20 21

Un redémarrage du trafic contrasté selon les pays

Le retour du trafic à des niveaux proches d’avant-crise se confirme aux États-Unis , en République d ominicaine et au Costa Rica

Un trafic en reprise en Europe continentale, mais toujours nettement inférieur à la période équivalente de 2019

Les restrictions de déplacement continuent d’empêcher le redémarrage des vols en Asie et à Londres-Gatwick





Le réseau des aéroports gérés par VINCI Airports a accueilli près de 14 millions de passagers au 2ème trimestre 2021, un chiffre en baisse de 79,1% par rapport au 2ème trimestre 2019. Le trafic est resté très faible en avril (-84 %) pour ensuite redémarrer en mai (-80 %) et juin (-73 %)1.

Le trafic passagers poursuit son retour aux niveaux atteints avant la pandémie là où les restrictions de déplacement sont levées depuis plusieurs mois. C’est notamment le cas pour les vols domestiques aux États-Unis, comme l’illustre l’aéroport d’Orlando-Sanford où le trafic se situe en juin à -14 % par rapport à juin 2019. Le nombre de passagers accueillis en République dominicaine ou à Guanacaste au Costa Rica était au mois de juin proche de juin 2019, et cette dynamique devrait se confirmer dans les prochains mois2.

Ailleurs, le trafic reste toujours en deçà des niveaux de 2019, mais en redémarrage dès la levée des restrictions de déplacement. La plupart des aéroports d’Europe continentale du réseau VINCI Airports, ainsi que celui de Salvador de Bahia au Brésil, ont vu leur tendance de trafic connaître un rebond important en quelques semaines. Certaines routes ont même transporté plus de passagers qu’en 2019. Sur le marché européen, la mise en place de nouvelles restrictions aux déplacements – notamment au Portugal – pourrait compromettre la reprise du trafic international cet été.

Enfin, le trafic est toujours à l’arrêt au Japon (pour l’international), au Cambodge ainsi qu’à Londres-Gatwick (qui pourrait bénéficier d’une levée de restrictions planifiée à partir du 19 juillet) en raison d’importantes contraintes qui pèsent toujours sur les déplacements.

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic 2021 par rapport à ceux de la même période de 2019.

Au Portugal , le trafic passagers s’améliore au deuxième trimestre, de -86,5 % en avril à -66,6 % en juin, favorisé par une levée progressive des restrictions de déplacement. Sur l’ensemble du second trimestre, le trafic s’est contracté de 76,6 %. L’aéroport de Madère connaît une meilleure dynamique (-46,7 % en juin), l’île ayant été la première région du Portugal à s’ouvrir aux visiteurs après le confinement, grâce à une situation épidémiologique contrôlée. Madère fait partie depuis le 30 juin des rares destinations de la UK green list où les passagers ne se voient pas imposer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni. Si l’aéroport de Faro peut désormais s’appuyer sur une nouvelle base ouverte par easyJet, à court-terme la saison touristique au Portugal pourrait toutefois être pénalisée par les nouvelles restrictions mises en place face à une nouvelle vague épidémique.





-50 % fin juin, notamment grâce à l’ouverture par Volotea d’une base au départ de Lyon proposant 29 destinations. A Nantes, le mois de juin a été très prometteur puisque le trafic a rejoint ou dépassé ses niveaux de 2019 sur les lignes à destination de Bastia (+10 %), Ajaccio (-3 %) ou Montpellier (+28 %). A Toulon-Hyères, la bonne dynamique du trafic domestique a permis à l’aéroport d’atteindre -44,5 % de trafic sur le mois de juin. Cette dynamique devrait se poursuivre en France grâce à la relance cet été de lignes fermées en 2020 : 7 nouvelles destinations à Lyon ; 17 nouvelles lignes à Nantes ; arrivée d’easyJet à Toulon.





a maintenu les mesures très strictes d’entrée sur son territoire. Le trafic est donc resté quasi-nul sur ce trimestre. Le trafic passagers aux États-Unis a continué au deuxième trimestre sa progression vers un retour aux niveaux de 2019, stimulé par la régression de l’épidémie, le plan de relance fédéral et la période des vacances de printemps. Ainsi, le trafic à Orlando Sanford s’est amélioré de -37,9 % en avril à -13,8 % en juin, avec un rebond de près de 30 points en 3 semaines lors de la période de congés du Memorial Day (30 mai). Illustrant cette bonne dynamique, la nouvelle compagnie Avelo Airlines a débuté dès le mois d’avril l’exploitation de nouvelles routes au départ d’Hollywood Burbank vers 11 destinations de l’Ouest des États-Unis.





(-2,3 %). Plusieurs routes arrêtées pendant la pandémie ont ainsi repris durant ce trimestre dont les vols vers Houston et Baltimore proposés par la compagnie Southwest. Le Costa Rica est une des rares destinations sans restriction d’entrée en provenance des États-Unis.





Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports opère 45 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et gère les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. www.vinci-airports.com

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com



Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2021

Toutes les données présentées dans les tableaux ci-dessous sont comptabilisées à 100%, hors considération des pourcentages de détention. Données 2019 incluant le trafic (ou les mouvements commerciaux) des aéroports en période pleine.

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports en juin 2021





Juin 2021 Cumul à fin juin (6 mois) Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 VINCI Airports * -72,8% -49,8% -80,6% Portugal (ANA) * -66,6% -46,0% -80,9% Royaume-Uni * -92,0% -88,2% -96,0% Japon (Kansai Airports) * -85,1% -57,1% -84,0% Chili (Nuevo Pudahuel) * -71,9% -48,5% -73,9% France * -66,6% -45,1% -80,0% Cambodge (Cambodia Airports) * -97,5% -93,0% -97,7% États-Unis * -21,6% 3,9% -49,7% Brésil * -26,2% 3,7% -40,4% Serbie * -47,9% -8,5% -64,7% République dominicaine (Aerodom) * -9,8% 37,3% -32,4% Suède * -74,7% -55,3% -84,9% Costa Rica * -2,3% -20,3% -53,9%

* En juin 2020, le trafic passagers était proche de zéro en raison de la pandémie. La comparaison avec juin 2021 n’est donc pas pertinente.



II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports en juin 2021





Juin 2021 Cumul à fin juin (6 mois) Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 VINCI Airports * -53,8% -24,6% -63,4% Portugal (ANA) * -46,6% -17,1% -65,4% Royaume-Uni * -86,0% -77,6% -91,5% Japon (Kansai Airports) * -54,7% -26,8% -56,6% Chili (Nuevo Pudahuel) * -60,0% -30,5% -62,6% France * -54,7% -23,5% -67,3% Cambodge (Cambodia Airports) * -89,5% -78,8% -91,0% États-Unis * -27,0% -1,2% -43,0% Brésil * -7,4% 20,5% -20,0% Serbie * -28,7% 13,5% -44,6% République dominicaine (Aerodom) * -3,4% 47,3% -18,9% Suède * -60,3% -41,3% -76,1% Costa Rica * +5,0% 44,5% -21,3%

* En juin 2020, les mouvements commerciaux étaient proches de zéro en raison de la pandémie. La comparaison avec juin 2021 n’est donc pas pertinente.

III- Trafic passagers par aéroport

Au deuxième trimestre 2020, le trafic passagers était proche de zéro en raison de la pandémie. La comparaison avec le deuxième trimestre 2021 n’est donc pas pertinente et n’est pas présentée dans les tableaux ci-dessous.

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) PAX T2 2021 Variation 2021 / 2019 PAX S1 2021 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 1 777 -78,7% 2 518 -55,4% -82,8% Porto (OPO) 100 911 -74,3% 1 267 -44,5% -79,4% Faro (FAO) 100 518 -82,5% 573 -28,2% -85,6% Madeire 100 328 -63,6% 445 -28,7% -72,7% Açores 100 319 -53,3% 451 20,5% -58,7% TOTAL 3 854 -76,6% 5 255 -46,0% -80,9% Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 415 -96,7% 569 -92,5% -97,4% Belfast (BFS) 100 347 -80,3% 443 -57,1% -85,7% TOTAL 762 -94,7% 1 012 -88,2% -96,0% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 504 -93,9% 1 004 -79,9% -93,8% Itami (ITM) 40 1 199 -70,1% 2 482 -33,3% -68,6% Kobé (UKB) 40 303 -61,8% 601 -26,1% -61,8% TOTAL 2 005 -84,6% 4 088 -57,1% -84,0% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 1 230 -78,0% 3 289 -48,5% -73,9% TOTAL 1 230 -78,0% 3 289 -48,5% -73,9% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 639 -79,6% 1 097 -46,9% -80,7% Nantes Atlantique (NTE) 85 500 -76,4% 747 -35,2% -77,8% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 1 -90,3% 1 -63,3% -89,0% Rennes Bretagne (RNS) 49 62 -74,1% 106 -4,6% -74,7% Dinard Bretagne (DNR) 49 0 -99,6% 0 -98,1% -99,6% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 0 -98,5% 1 -99,3% -99,4% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 -95,9% 2 -97,8% -98,7% Toulon Hyères (TLN) 100 64 -56,8% 103 42,1% -59,6% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 15 -87,6% 28 -63,3% -87,0% TOTAL 1 282 -78,1% 2 086 -45,1% -80,0%





En milliers de passagers Taux de

détention

de VINCI

Airports (%) PAX T2

2021 Variation

2021 / 2019 PAX S1

2021 Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 54 -96,3% 121 -89,4% -96,0% Siem Reap (REP) 70 0 -100,0% 0 -99,9% -100,0% Sihanoukville (KOS) 70 5 -98,7% 15 -91,8% -98,0% TOTAL 59 -97,8% 137 -93,0% -97,7% États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 668 -29,1% 1 090 28,3% -36,1% Hollywood Burbank (BUR) MC* 778 -48,3% 1 058 -18,2% -61,3% Atlantic City (ACY) MC* 261 -8,2% 389 29,5% -35,6% TOTAL 1 707 -37,5% 2 537 3,9% -49,7% Brésil Salvador (SSA) 100 850 -43,6% 2 225 3,7% -40,4% TOTAL 850 -43,6% 2 225 3,7% -40,4% Serbie Belgrade (BEG) 100 638 -59,5% 922 -8,5% -64,7% TOTAL 638 -59,5% 922 -8,5% -64,7% République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 027 -7,0% 1 728 67,9% -19,0% Puerto Plata (POP) 100 83 -58,2% 147 -48,6% -72,9% Samana (AZS) 100 1 -97,7% 1 -97,5% -98,7% La Isabela (JBQ) 100 16 -21,0% 30 57,9% -22,1% TOTAL 1 127 -17,1% 1 908 37,3% -32,4% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 108 -83,7% 160 -55,3% -84,9% TOTAL 108 -83,7% 160 -55,3% -84,9% Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 219 -24,8% 341 -20,3% -53,9% TOTAL 219 -24,8% 341 -20,3% -53,9% Total VINCI Airports 13 842 -79,1% 23 959 -49,8% -80,6%

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport

Au deuxième trimestre 2020, les mouvements commerciaux étaient proches de zéro en raison de la pandémie. La comparaison avec le deuxième trimestre 2021 n’est donc pas pertinente et n’est pas présentée dans les tableaux ci-dessous.

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) ATM T2 2021 Variation 2021 / 2019 ATM S1 2021 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 21 237 -62,7% 31 958 -30,5% -69,4% Porto (OPO) 100 9 979 -60,4% 15 164 -24,0% -66,7% Faro (FAO) 100 6 312 -67,1% 7 349 15,8% -72,2% Madeire 100 3 584 -47,2% 5 681 1,6% -55,6% Açores 100 6 134 -25,0% 9 947 48,2% -27,1% TOTAL 47 303 -59,3% 70 157 -17,1% -65,4% Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 4 545 -94,0% 6 686 -86,8% -95,1% Belfast (BFS) 100 4 175 -68,9% 7 043 -32,2% -71,6% TOTAL 8 720 -90,2% 13 729 -77,6% -91,5% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 15 143 -71,1% 28 724 -43,7% -71,9% Itami (ITM) 40 21 878 -36,3% 39 475 -15,2% -42,3% Kobé (UKB) 40 6 709 -10,8% 12 221 -1,3% -16,4% TOTAL 43 730 -53,6% 80 420 -26,8% -56,6% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 11 859 -66,6% 29 513 -30,5% -62,6% TOTAL 11 859 -66,6% 29 513 -30,5% -62,6% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 11 815 -63,5% 21 351 -18,3% -65,2% Nantes Atlantique (NTE) 85 5 134 -72,1% 8 332 -27,4% -72,9% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 244 -47,2% 505 -3,1% -45,1% Rennes Bretagne (RNS) 49 1 180 -67,7% 2 127 13,6% -68,3% Dinard Bretagne (DNR) 49 83 -78,8% 136 -37,6% -75,2% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 202 -50,7% 389 -84,6% -87,3% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 375 -51,6% 1 163 -70,1% -77,8% Toulon Hyères (TLN) 100 2 212 -32,2% 3 148 70,1% -35,7% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 796 -68,1% 1 567 -25,4% -67,1% TOTAL 22 041 -64,6% 38 718 -23,5% -67,3%





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) ATM T2 2021 Variation 2021 / 2019 ATM S1 2021 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 2 407 -81,9% 4 580 -66,4% -83,2% Siem Reap (REP) 70 10 -99,9% 58 -99,2% -99,7% Sihanoukville (KOS) 70 186 -95,5% 412 -84,4% -94,6% TOTAL 2 603 -90,2% 5 050 -78,8% -91,0% États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 598 -20,7% 10 412 +31,4% -19,3% Hollywood Burbank (BUR) MC* 21 281 -42,3% 36 491 -9,9% -48,7% Atlantic City (ACY) MC* 2 182 +6,7% 3 423 +35,8% -19,8% TOTAL 29 061 -36,8% 50 326 -1,2% -43,0% Brésil Salvador (SSA) 100 12 828 -20,4% 29 853 +20,5% -20,0% TOTAL 12 828 -20,4% 29 853 +20,5% -20,0% Serbie Belgrade (BEG) 100 11 074 -38,7% 17 532 +13,5% -44,6% TOTAL 11 074 -38,7% 17 532 +13,5% -44,6% République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 10 444 +0,5% 19 093 +64,2% -7,3% Puerto Plata (POP) 100 710 -51,0% 1 525 -18,5% -59,8% Samana (AZS) 100 118 -61,4% 229 -37,1% -71,2% La Isabela (JBQ) 100 1 846 -20,2% 3 570 +30,5% -27,3% Arroyo Barril (EPS) 100 38 +137,5% 84 +121,1% -8,7% TOTAL 13 162 -9,1% 24 515 +47,3% -18,9% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 1 056 -73,8% 1 610 -41,3% -76,1% TOTAL 1 056 -73,8% 1 610 -41,3% -76,1% Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 3 376 -0,1% 6 334 +44,5% -21,3% TOTAL 3 376 -0,1% 6 334 +44,5% -21,3% Total VINCI Airports 206 813 -60,7% 367 757 -24,6% -63,4%





1 par rapport à la même période de 2019

2 selon les dernières prévisions de capacités sièges des compagnies aériennes, source OAG

3 Source OAG, capacités sièges annoncées de juillet à septembre, par rapport aux capacités sièges réalisées sur la même période de 2019

