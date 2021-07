La Banque Laurentienne annonce la nomination d’un nouveau chef de l’Information et de la technologie

English French

MONTRÉAL, 19 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne » la « Banque ») annonce la nomination de Beel Yaqub au poste de vice-président exécutif, chef de l’Information et de la technologie, à compter du 12 juillet 2021. En tant que membre de l'équipe de direction, Beel Yaqub contribuera à soutenir la nouvelle orientation stratégique de la Banque qui vise à promouvoir une culture axée sur le client, à favoriser l’adoption d’un état d'esprit agile et novateur, ainsi qu'à mobiliser et à engager ses employés à travailler comme une seule équipe.



En tant que chef de l’Information et de la technologie, Beel apportera une vision stratégique pour diriger la modernisation des systèmes d’information de la Banque Laurentienne et sera responsable de l'infrastructure du réseau, la cybersécurité, la confidentialité et la gestion des données, l'ingénierie d’applications, la mise en place de technologies infonuagiques et la gestion des fournisseurs de technologie. Il contribuera aussi directement à la révision stratégique en cours à la Banque.

« Je suis très heureuse d'annoncer la nomination de Beel Yaqub à l’important poste de chef de l’Information et de la technologie de la Banque Laurentienne. Dans un contexte d'accélération de la numérisation, d'évolution des besoins des consommateurs et de changements rapides, Beel amènera de nouvelles idées, perspectives et stratégies, alors que nous nous efforçons de devenir une banque plus agile et numérique. »

- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction

Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, Beel a occupé le poste de chef des Données et de premier vice-président à la Banque Royale du Canada. Il compte plus de 20 ans d'expérience, dont près de 15 ans au sein de grandes banques canadiennes. Au cours de cette riche carrière, il a enregistré des résultats concrets dans la conduite de projets de transformation et l’amélioration de la performance dans les secteurs technologiques et d’affaires. Il est titulaire d'un MBA de la Richard Ivey School of Business.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché. Le Groupe gère un actif au bilan de 44,6 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,9 milliards.

