Faaborg, den 19. juli 2021

Selskabsmeddelelse nr. 13/2021

SKAKO A/S ansætter ny strategisk stærk Group CFO

Bestyrelsen for SKAKO A/S (SKAKO) har i dag indgået ansættelsesaftale med Ulrik Damgaard, der tiltræder som koncernens nye Chief Financial Officer (CFO).

Ulrik Damgaard er uddannet Bachelor i Business Administration fra CBS og har efterfølgende afsluttet en række kurser indenfor ledelse og strategi. Ulrik Damgaard kommer fra en stilling som CFO for Howden Turbo GmbH, hvor han har været ansat siden 2016. Derudover har Ulrik Damgaard i store dele af sin karriere været ansat i Siemens-koncernen i både Danmark og udlandet i stillinger som CFO. Ulrik har i sin karriere opbygget stærke kompetencer indenfor ledelse af en international økonomifunktion, forretningsudvikling og implementering af strategi.

”Vi har i bestyrelsen i SKAKO søgt en profil, som har stærke kompetencer indenfor arbejdet med en projekt- og anlægsforretning, implementering af strategi, og som derfor kan understøtte koncernens videre udvikling. Ulrik har igennem sin karriere demonstreret, at han ikke blot kan sit regnskabsmæssige og finansielle håndværk, men også på internationalt plan kan agere som værdiskabende samarbejdspartner med den øvrige ledelse omkring forretningsudvikling, strategi og M&A. Vi er glade for at kunne tiltrække en profil som Ulrik til SKAKO og ser meget frem til samarbejdet”, udtaler Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand i SKAKO A/S.

” Jeg glæder mig til at tage fat på opgaven. Jeg har gennem bestyrelsen fået et rigtig godt indtryk af virksomheden og potentialet. SKAKO har en lang og stolt historie, og har formået at skabe en god afsætning på eksportmarkedet. Dette kan kun lade sig gøre med gode kvalitetsprodukter og kompetente medarbejdere. Vi skal altid være lidt bedre end konkurrenterne. Jeg ser frem til møde virksomheden og alle de mennesker, der gør dette muligt.”, udtaler Ulrik Damgaard.

Ulrik Damgaard tiltræder i rollen som Group CFO fra 1. oktober 2021. Den nuværende Group CFO, Morten Kofod-Jensen, fratræder som Group CFO den 30. september 2021, men fortsætter ved SKAKO frem til 31. oktober 2021.

Koncernledelsen i SKAKO A/S udgøres efter Ulrik Damgaards tiltrædelse af Steffen Kremmer (58), administrerende direktør i SKAKO Concrete A/S, Lionel Girieud (48), administrerende direktør i SKAKO Vibration A/S samt Ulrik Damgaard (56), Group CFO.

