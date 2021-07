DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2021: Käyttökate, tulos ja liikevaihto kasvoivat – mobiilidataa käytetään jo liki 40 gigaa kuussa liittymää kohti

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.7.2021 KLO 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n puolivuotiskatsauksesta 2021. Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavissa myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat .

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–kesäkuu 2021

Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 476 miljoonaa euroa (457).

Matkaviestinliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 281 miljoonaa euroa (275).

Käyttökate kasvoi 13 % ja oli 183 miljoonaa euroa (162).

Liiketulos kasvoi 6 % ja oli 81 miljoonaa euroa (76).

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) 1) kasvoi 1 % ja oli 17,0 euroa (16,8).

kasvoi 1 % ja oli 17,0 euroa (16,8). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 695 000 (2 676 000). Laskutusliittymien 2) määrä kasvoi 21 000 liittymällä. Prepaid-liittymien määrä laski 3 000 liittymällä.

Kiinteän verkon liittymämäärä 3) kasvoi ja oli 899 000 liittymää (880 000). Kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 32 000 liittymällä.



kasvoi ja oli 899 000 liittymää (880 000).

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samalla tavalla kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut. Suurimmat muutokset koskevat hankittujen taajuuksien luokittelua aineettomasta omaisuudesta käyttöoikeusomaisuudeksi ja vastaavasti taajuusmaksuvelkojen luokittelua korottomista korollisiksi veloiksi, millä on vaikutusta nettovelan sekä rahavirtojen esittämiseen. Lisäksi mm. joitakin aiemmin pitkäaikaisiksi luokiteltuja saatavia on siirretty esitettäväksi lyhytaikaisissa erissä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Milj. euroa 1–6/2021 1–6/2020 Muutos-% 1–12/2020 Liikevaihto4) 476 457 4 932 Käyttökate4) 5) 183 162 13 333 - osuus liikevaihdosta, % 38 35 36 Poistot ja arvonalentumiset 102 86 181 Liiketulos 81 76 6 151 - osuus liikevaihdosta, % 17 17 16 Tulos ennen veroja 77 72 8 143 Tilikauden tulos 60 56 7 115 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 13 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 17 19 19 Investoinnit6) 72 58 26 308 Rahavirta investointien jälkeen 72 36 99 105 Nettovelka 577 562 3 619 Nettovelka/käyttökate 1,6 1,7 1,9 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 80 92 94 Omavaraisuusaste, % 46 43 41 Osakekohtainen ja laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,45 0,42 0,87 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1662 1639 1 1609

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla kautta linjan myönteiseen suuntaan. Liikevaihtomme kasvoi 4 % ja oli 476 miljoonaa euroa (457). Myös matkaviestinliikevaihtomme kasvoi 2 % ja oli 281 miljoonaa euroa (275). DNA:n käyttökate kehittyi puolivuotiskaudella hienosti kasvaen 13 % 183 miljoonaan euroon (162), ja liiketulos parani 6 % kohoten 81 miljoonaan euroon (76).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä kasvoi 19 000 liittymällä vertailukaudesta, vaikka prepaid-liittymien määrä samaan aikaan laski. Laskutusliittymien määrä sen sijaan kasvoi 21 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 1 % 17,0 euroon (16,8). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 19 000 liittymällä, mikä johtui erityisesti laajakaistayhteyksien määrän kasvusta 32 000 liittymällä.

Olemme DNA:lla havainneet jo noin puolitoista vuotta kestäneen koronapandemian vauhdittaneen datamäärien kasvutrendiä merkittävästi. Kyseessä ei ole vain suomalainen ilmiö, sillä kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin huhtikuussa julkaiseman7) raportin perusteella mobiilidatan siirtomäärä kasvoi vuoden 2020 aikana koko maailmassa 38 %. Raportti osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttäneen vuonna 2020 eniten liittymäkohtaista mobiilidataa Euroopassa, 34,8 gigatavua kuussa. Tammi–kesäkuussa 2021 mobiilidatan käyttö oli noussut jo noin 39,8 gigatavuun kuussa.

Kiihtyvä kasvu mobiilidatan käyttömäärissä osoittaa selvän tarpeen uudelle 5G-teknologialle. Pelkän 4G-verkon avulla kapasiteetin alati kasvavaan tarpeeseen olisi vaikea vastata, mutta 5G-verkon myötä mobiiliverkon kapasiteetti pystytään moninkertaistamaan. DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt nopeasti, ja väestöpeitto ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä oli lähes 2,4 miljoonaa ihmistä, eli yli 43 % suomalaisista. 5G-liittymien myynti on jatkunut vahvana, ja DNA:n myydyimpien puhelimien TOP 15 -listalla oli kesäkuussa jo kaksi kolmesta laitteesta 5G-puhelimia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. DNA tiedotti 14. kesäkuuta, että sen henkilöstön ei tarvitse palata toimistolle, ja vain harva aikookaan palata. Kyselyiden perusteella noin 70 % henkilöstöstä arvioi työskentelevänsä jatkossa toimistolla vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Suurin osa DNA:n henkilöstöstä on suoriutunut työstään jatkuvan etätyön aikana hyvin ja tehokkaasti.

Jukka Leinonen

toimitusjohtaja

1) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

2) Postpaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

3) Puhe-, laajakaista-, maksu-TV- ja DNA TV -liittymät.

4) Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–6/2020 ja samalla koko vuonna 2020.

5) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA arvioi syksyllä 2020 uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 11 miljoonaa euroa 1–6/2021.

6) Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.

7) Tefficientin raportti, Tefficient Industry Analysis #1 2021. Tefficient on kansainvälinen tietoliikennealan analyysi-, vertailu- ja konsulttiyritys, jonka raportit ovat ladattavissa osoitteessa https://tefficient.com/mobile-data-operators-fy-2020/

