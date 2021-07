English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.7.2021 KLO 9.00

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Group Oyj:n Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Heikki Koivula on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Heikki Koivula jatkaa tehtävässään 15.1.2022 saakka. Uuden liiketoimintajohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi ja valinnasta tullaan tiedottamaan erikseen.

”Vuosi 2022 tulee osaltani käynnistymään valmistautumisella uuteen ajanjaksoon ja uusiin haasteisiin. Aloitin yhtiössä vuonna 2010 ja näiden yhdentoista vuoden aikana paikallisesta Asiakastiedosta on kasvanut pohjoismainen pörssiyhtiö Enento Group. On ollut ilo ja kunnia olla mukana edelläkävijänä mahdollistamassa vastuullisempaa yhteiskuntaa kehittämällä ja tuottamalla ainutlaatuisia ja luotettavia palvelukokonaisuuksia kymmenien tuhansien yritysasiakkaiden tarpeisiin Pohjoismaissa. Enento on loistavassa kunnossa ja jatkaa menestyksen tiellä, kasvaa ja on jatkossa entistä merkityksellisempi palveluntarjoaja Pohjoismaissa”, sanoo Heikki Koivula, Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Heikki on liiketoimintajohtajana ollut avainroolissa monissa yhtiömme kannalta merkittävissä palvelukehityshankkeissa. Hänen johdollaan olemme tuoneet lukuisia innovatiivisia, digitaalisia palveluita markkinoille. Haluan kiittää Heikkiä hänen upeasta työstään ja panoksestaan Enento Groupin kehittämisessä”, sanoo Jukka Ruuska, Enento Groupin toimitusjohtaja.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.