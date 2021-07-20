Hazeltree 和 Lionpoint 合作在私人資本市場推動現代化財務管理

紐約、香港和倫敦, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資經理提供綜合財務管理和投資組合融資解決方案的領先供應商，而 Lionpoint Group 是一家另類投資行業數碼轉型的全球顧問公司，今天雙方宣佈建立策略聯盟。與 Hazeltree 合作，Lionpoint 正式推出其財務管理實踐，專用於私人資本市場，包括私募股權和債務、地產及基礎設施。



Lionpoint 的財務管理實踐將為客戶就如何有效重新設計其現金、資金和營運流程，以實施 Hazeltree 的財務解決方案提供建議。兩家公司都與 Hazeltree 合作，將一流的行業特定財務管理技術結合專門為私人資本市場客戶設計的顧問和專業服務知識。

Lionpoint 的聯合創辦人兼執行董事 Jonathan Balkin 說：「總括來說，私人資本市場資產管理的資金管理功能仍然歸於銀行門戶技術，其主要以任何數量電子表格為基礎的支援流程。該行業目前正透過工作流程和數據整合，轉向技術以支援其現金和信貸額度流程。改變的主要動機是大幅度改善內部控制和營運效率。我們的合作夥伴 Hazeltree 在開發私人市場特定的財務管理軟件方面處於領先地位；他們是為資產管理公司提供服務的單一供應商，並且深入了解這專業市場。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「由於共享客戶的數量不斷增加，我們很高興與 Lionpoint 合作。我們一直看到公司的客戶將 Lionpoint 視為私人資本市場行業策略及營運顧問的市場領導者。兩間公司都具有共同的信念，即為私人市場客戶提供有意義的服務，這需要深入了解和專注於客戶的獨特和複雜業務運作方式。私人市場是不斷增長的替代領域，具有其他行業供應商尚未解決的獨特需求，我們與 Lionpoint 的合作夥伴關係正回應此重要且不斷增長的細分市場之需求。」

關於 Lionpoint

Lionpoint 為另類投資和金融服務組織的前台、中台和後台提供顧問服務。核心服務包括策略顧問、營運模式優化、技術路線圖及解決方案選擇，以及用於解決複雜的營運與技術挑戰的系統整合。如欲了解更多，請瀏覽 www.lionpointgroup.com

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

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Marshall Saffer

電郵：msaffer@hazeltree.com

電話：917.797.2603