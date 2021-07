Ehituslepingu sõlmimine (IKEA Tallinna kaupluse teetaristu)

English Estonian

Nordecon AS, Transpordiamet ja Viljandi Real Estate OÜ sõlmisid lepingu IKEA Tallinna kaupluse taristu ehitustööde teostamiseks, mille raames rajatakse Kangrumäe teele kergliiklustee ja ehitatakse välja IKEA Tallinna kaupluse territooriumi juurdepääsud ning rajatakse Kurna-Tuhala teele uus ringiristmik.

Tööde maksumus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning need valmivad 2022. a juunis.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

