Dante Labs nomme Bob Ragusa, directeur de l'exploitation reconnu d'Illumina, au sein de son conseil d'administration pour soutenir l'exécution de sa stratégie mondiale de médecine de précision intégrée

Bob Ragusa dirige les opérations internationales d'Illumina et joue un rôle clé dans la croissance et le développement mondial de la société.



L'offre de solutions de médecine de précision intégrée de Dante Labs tire parti du croisement entre les opérations des laboratoires locaux et une base de données et un logiciel centralisés.

La mission de Dante Labs consiste à accélérer la science en faveur des patients afin de sauver davantage de vies.



CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, un chef de file mondial dans les domaines de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bob Ragusa à son conseil d'administration. M. Ragusa est le directeur des opérations d'Illumina Inc. (NASDAQ : ILMN), leader mondial des plateformes de séquençage.

M. Ragusa a déclaré : « Je suis très heureux de travailler avec Dante pour aider à faire de l'amélioration des outils génomiques et de la découverte scientifique un impact positif pour les patients. »

Andrea Riposati, PDG de Dante Labs, a expliqué : « En tant que clients d'Illumina, nous avons été étonnés par le service client mondial et l'excellence opérationnelle de la société. Bob est chargé de mener ces réalisations et de soutenir les laboratoires cliniques et de recherche dans le monde entier. C'est une personnalité éminente des sciences de la vie qui nous aidera à déployer notre offre commerciale et clinique mondiale pour la médecine multiomique et la médecine de précision intégrée. Toute l'équipe de Dante Labs est ravie de bénéficier de son leadership et de ses conseils afin de soutenir notre plan de croissance ambitieux. »

Croisement des données et des résultats cliniques

L'adoption à grande échelle du séquençage de génomes doit changer le paradigme des opérations de laboratoire et de l'analyse des données. Dante Labs a appris et construit les compétences nécessaires pour permettre l'adoption massive du séquençage du génome complet à l'échelle mondiale, en travaillant avec des patients, des médecins et des entreprises dans 97 pays et en générant des milliers de rapports cliniques et de consommateurs chaque jour.

La nomination de Bob Ragusa au conseil d'administration correspond parfaitement à la volonté de l'entreprise de croître et de se développer à l'échelle mondiale. Dante Labs s'appuie sur les laboratoires locaux pour développer son expertise du domaine local tout en connectant toutes les opérations locales de son réseau mondial afin d'en retirer une sagesse collective supérieure sur tous les marchés.

En laboratoire, l'intégration par Dante Labs de logiciels et de données dans la biologie réelle génère des informations uniques et permet une boucle de rétroaction continue.

L'acquisition de CCG par Dante Labs a créé une excellence mondiale en oncologie de précision, ce qui pourrait avoir un impact sur les patients du monde entier, avec un marché potentiel total de 75 milliards USD.

Dante Labs a constitué une équipe brillante spécialisée dans la génomique des populations et la médecine de précision.

Plus de 40 pays participent activement aux programmes de génomique des populations, dont beaucoup d'autres peuvent bénéficier de la médecine préventive basée sur le génome pour leurs citoyens.

Dante Labs dispense ses services à ses clients dans 97 pays depuis des laboratoires cliniques et des centres de séquençage au Royaume-Uni et en Italie. Au moins deux autres sont prévus en 2021 pour étendre sa présence mondiale.



À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.

