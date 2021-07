Dante Labs benoemt bekroonde COO van Illumina Bob Ragusa tot bestuurslid om uitvoering van wereldwijde geïntegreerde strategie voor precisiegeneeskunde strategie te ondersteunen

Dutch French German Italian Russian Spanish

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk,, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoeming van Bob Ragusa tot bestuurslid aan. Bob is Chief Operations Officer van Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), wereldleider op het gebied van sequentieplatforms.

Dhr. Ragusa verklaarde: "Ik ben erg enthousiast om samen te werken met Dante om een betere brug te bouwen tussen verbeterde genomische hulpmiddelen en wetenschappelijke ontdekkingen en een positieve impact voor patiënten."

Andrea Riposati, CEO van Dante Labs, zei: "Als Illumina-klanten zijn we verbaasd over de wereldwijde klantenservice en operationele uitmuntendheid van Illumina. Bob is verantwoordelijk voor het leiden van deze prestaties en voor het ondersteunen van klinische en onderzoekslaboratoria wereldwijd. Bob is een rockster in de life sciences en helpt ons bij het implementeren van ons wereldwijde commerciële en klinische aanbod voor multi-omica en geïntegreerde precisiegeneeskunde. Het hele team van Dante Labs is enthousiast over zijn leiderschap en begeleiding ter ondersteuning van ons ambitieuze groeiplan."

Intersectie van gegevens en klinische resultaten

Voor de grootschalige acceptatie van whole genome sequencing moet het paradigma van laboratoriumprocessen en gegevensanalyse worden gewijzigd. Dante Labs heeft het op bittere wijze moeten ervaren en de vaardigheden opgedaan om een grootschalige implementatie van whole genome sequencing op wereldwijde schaal mogelijk te maken door met patiënten, artsen en bedrijven in 97 landen samen te werken en dagelijks duizenden klinische rapporten en consumentenrapporten te genereren.

De benoeming van Bob Ragusa als bestuurslid past goed bij de wereldwijde schaling en groeiambities van het bedrijf. Dante Labs maakt gebruik van lokale labs om kennis van lokale domeinen te ontwikkelen en verbindt alle lokale vestigingen in het wereldwijde netwerk om superieure collectieve wijsheid in elke markt te hebben.

De integratie van software en data van Dante Labs met de werkelijke biologie in de laboratoria genereert unieke inzichten en maakt een continue feedbacklus mogelijk.

De overname van CCG door Dante Labs heeft geleid tot een wereldwijde uitmuntendheid in precisieoncologie met het potentieel om patiënten wereldwijd te beïnvloeden, met een totale adresseerbare markt van 75 miljard dollar.

Dante Labs heeft een uitstekend team opgebouwd voor bevolkingsgenomica en precisiegeneeskunde.

Meer dan 40 landen zijn actief betrokken bij programma's voor bevolkingsgenomica, met nog veel meer landen die kunnen profiteren van preventieve geneeskunde op basis van genomen voor hun burgers.

Dante Labs bedient zijn klanten in 97 landen vanuit klinische laboratoria en sequentiecentra in het Verenigd Koninkrijk en Italië, en in 2021 zijn er nog ten minste twee locaties gepland om de wereldwijde aanwezigheid uit te breiden.



Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.

