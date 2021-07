Le réseau 5G de Rogers reconnu comme le plus fiable au Québec 

English French

Un rapport publié par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, classe Rogers au premier rang pour la fiabilité de la 5G au Québec

Rogers obtient les meilleurs résultats en matière de fiabilité globale du réseau sans-fil dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd’hui par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, classe Rogers au premier rang des opérateurs de services sans-fil pour la fiabilité de son réseau 5G au Québec.



Les résultats confirment que les clients de Rogers ont accès au réseau 5G le plus fiable au Québec à un moment où la connectivité est plus importante que jamais. Le rapport indique également que Rogers s’est classée première pour son réseau sans-fil dans le Grand Montréal. Grâce au réseau mobile de Rogers, les clients obtiennent le meilleur rendement tout en restant connectés à ce qui compte pour eux, qu’il s’agisse d’accéder à des services essentiels, de garder le contact avec leurs proches, de répondre à des appels professionnels en déplacement ou de regarder en continu les plus récentes séries. Pour les entreprises de toute taille, une connectivité mobile fiable joue un rôle essentiel, car de nombreux Québécois continuent de travailler à distance.

« Rogers a été la première à déployer la 5G au Québec au début de 2020, à un moment où la connectivité ininterrompue est devenue plus importante que jamais pour les consommateurs et les entreprises de toute la province, a déclaré Edith Cloutier, présidente, Rogers Communications, Québec. Nous sommes fiers des résultats de ces tests menés par un chef de file mondialement reconnu. Ceux-ci reflètent notre engagement de toujours investir dans le déploiement de nos réseaux à l’échelle de la province et notre engagement à faire en sorte que nous soyons toujours là pour nos clients, peu importe où ils se trouvent et comment ils se connectent, au Québec. »

L’étude et l’analyse d’umlaut ont déterminé que le réseau sans-fil de Rogers est le meilleur et le plus fiable au Canada, et que Rogers est l’un des meilleurs fournisseurs de services sans-fil au monde.

umlaut, qui évalue des réseaux mobiles dans plus de 120 pays, a mesuré le rendement des services de transmission de la voix et des données sur les téléphones intelligents au moyen d’essais de rendement complets partout au Canada. L’entreprise attribue un pointage global à chaque fournisseur canadien en classant le rendement des cas types d’utilisation par les consommateurs, comme effectuer et recevoir des appels, naviguer sur des sites web populaires, télécharger et téléverser du contenu, et regarder du contenu vidéo en continu. umlaut a effectué des essais de performance sur une distance de 30 000 km au cours d’une période de 52 jours, couvrant les grandes régions métropolitaines, les petites municipalités et les routes de liaison. Parmi les éléments évalués, mentionnons la fiabilité du réseau, la réactivité, les vitesses de téléchargement et de téléversement, la qualité de la voix, la rapidité de l’établissement des communications, et la stabilité et la qualité de la lecture vidéo en continu. Cliquez ici (anglais seulement) pour en savoir plus.



Au cours de la dernière année, Rogers a déployé la 5G au Québec, et rejoint maintenant plus de 80 communautés québécoises. Rogers a également amélioré son réseau sans-fil dans plus de 162 régions du Québec, y compris dans des communautés rurales et mal desservies comme Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Augustin-de-Desmaures. De plus, elle prévoit accroître la connectivité dans un total de 360 communautés d’ici la fin de l’année.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposderogers.com .