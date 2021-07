TELUS investit 38 millions de dollars dans la région de la Capitale-Nationale: Les résidents de la Ville de Québec ont maintenant accès au réseau 5G le plus rapide au Canada

English French

D’ici la fin de l’année, plus de 70 pour cent de la population canadienne aura fait l’expérience du réseau 5G de TELUS, qui offre des vitesses fulgurantes pouvant atteindre 1,7 Gbit/s1



TELUS investit 9 milliards de dollars dans la province de Québec jusqu’en 2024 pour offrir aux résidents et aux entreprises la connectivité réseau nécessaire pour traverser la pandémie

QUÉBEC, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS étend son réseau 5G de prochaine génération dans la ville de Québec, dans le cadre d’un investissement de 38 millions de dollars dans la région de la Capitale-Nationale cette année pour stimuler l’économie pendant et après la pandémie de COVID-19. Les résidents et les entreprises de la région ont maintenant accès au réseau 5G ultrarapide de TELUS, qui contribuera à l’amélioration des secteurs de la santé et de l’éducation pour les habitants de la ville de Québec, en plus de favoriser l’entrepreneuriat et la productivité.

« Ces investissements importants dans notre réseau de calibre mondial, qui visent à accroître rapidement notre empreinte 5G, nous permettent de connecter les habitants de la ville de Québec aux gens, aux ressources et aux renseignements dont ils ont besoin dans ce contexte de pandémie mondiale, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Maintenant, plus que jamais, TELUS est déterminée à s’assurer que les Canadiens demeurent connectés, productifs et en santé. En effet, l’expansion de notre technologie 5G de prochaine génération élimine les obstacles temporels et géographiques et permet à chacun de vivre et de travailler où bon lui semble, sans compromettre sa productivité ou ses perspectives économiques. Alors que nous envisageons avec optimisme une période de reprise économique et sociale, notre réseau de pointe continuera de stimuler l’innovation qui favorise la diversité et la concurrence au sein du secteur privé canadien, et améliore l’équité économique dans le monde numérique. Nous pourrons ainsi relever plus facilement les principaux défis touchant la santé, l’éducation et l’environnement au profit de tous les Canadiens. »

Dans le premier rapport 2021 d’Opensignal sur l’expérience d’utilisation de la 5G au Canada 2, qui analyse les réseaux de nouvelle génération au pays, TELUS a remporté six prix, y compris celui des vitesses de téléchargement et de téléversement 5G les plus rapides, de la meilleure expérience vidéo 5G, de la meilleure expérience vocale et de la meilleure disponibilité de la 5G à l’échelle nationale. En fait, l’impressionnante vitesse de téléchargement moyenne des utilisateurs canadiens sur le réseau 5G de TELUS a atteint 166,2 Mbit/s, comparativement à une vitesse de 72,8 Mbit/s sur le réseau 4G, comme l’indique le rapport d’Opensignal sur l’utilisation des réseaux mobiles au Canada . Ces résultats viennent s’ajouter aux nombreuses et fréquentes récompenses que TELUS a reçues au fil des ans pour la puissance et la vitesse de son réseau mobile de calibre mondial. Notre réseau mobile de premier plan, ainsi que les investissements et l’équipe talentueuse qui le sous-tendent, font progresser l’innovation au pays et produisent des retombées économiques et sociales.

En faisant appel à plusieurs fournisseurs, tels que Samsung, Ericsson et Nokia, TELUS continuera d’étendre son réseau 5G à 20 communautés additionnelles de la région de la Capitale-Nationale cette année, incluant à Baie-Saint-Paul, Beaupré, Boischatel, Fossambault-sur-le-Lac, Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans et Stoneham-et-Tewkesbury. Le réseau 5G de TELUS sera disponible aux citoyens de 615 communautés à travers le pays, dont 157 au Québec, et devrait couvrir plus de 70 % de la population du Canada d’ici la fin de l’année.

Au-delà des vitesses fulgurantes, la 5G représente une avancée prodigieuse sur le plan des capacités par rapport aux réseaux 4G en place : capacité accrue, très faible latence, découpage en tranches du réseau, informatique en périphérie, etc. Ces avancées jettent les bases de nouvelles façons de faire en santé et en éducation en améliorant l’accès à tous, peu importe où ils vivent et travaillent. L’évolution du réseau 5G nous permettra également de connecter plus de 30 milliards d’appareils, d’utiliser des drones bardés de capteurs pour améliorer la gestion des cultures et de rendre les véhicules autonomes plus intelligents et sécuritaires – et ce n’est que le début. Selon certaines estimations, la technologie 5G créera 250 000 emplois3 et rapportera 150 milliards de dollars à l’économie canadienne au cours des 20 prochaines années,4 autant d’éléments essentiels à la relance financière du Canada.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre au Canada, y compris 30 milliards de dollars dans les technologies et les activités d’exploitation au Québec, et prévoit ajouter 9 milliards de dollars dans la province d’ici 2024.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2021, mises à jour dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2021, publié le 7 mai 2021.

Pour voir les cartes de couverture et pour en savoir plus, visitez telus.com/5G .



TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

1 Les vitesses du réseau varient selon le lieu, le signal et l’appareil du client. Appareil compatible requis. Vitesses maximales de téléchargement selon les données du fabricant : 5G, jusqu’à 1 700 Mbit/s; LTE évoluée, jusqu’à 1 350 Mbit/s; LTE, jusqu’à 150 Mbit/s; HSPA+, jusqu’à 42 Mbit/s.

2 Prix d’Opensignal – Canada: 5G User Experience Report (2021), selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er janvier au 31 mars 2021. © 2021 Opensignal Limited. Les abonnées de TELUS utilisant la 5G profitent d’une vitesse deux fois plus élevée que celle enregistrée lors du rapport de février d’Opensignal, qui faisait état d’une vitesse deux fois supérieure à celle offerte par le réseau 4G.

3 Selon un rapport récent d’ Accenture .