DIAGNOS lance une étude d'essai clinique aux États-Unis pour la détection précoce et la prévention de l'AVC grâce à sa nouvelle application CARA-STROKE

BROSSARD, Québec, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans la détection précoce des problèmes de santé critiques, annonce aujourd'hui le lancement d'un essai clinique avec CommonSpirit Health Research Institute, Chattanooga Center for Neurologic Research LLC et mené à l'hôpital CommonSpirit de Chattanooga, pour confirmer les premiers résultats de la preuve de concept qui ont montré un fort potentiel dans la détection précoce de accident vasculaire cérébral à travers l'inspection et l'analyse de la rétine.



L'essai clinique sera réalisé sous la direction de Thomas G Devlin M.D., PhD. L'étude de l'IRB a été approuvée par un Institutional Review Board (« IRB ») conformément à toutes les réglementations applicables aux États-Unis.

« DIAGNOS fournira le matériel et le support technique nécessaires pendant la première phase de l'essai clinique. DIAGNOS aura accès à tous les résultats des tests effectués sur les patients admis à l'hôpital à la suite d'un AVC et qui répondent aux critères d'inclusion de l'étude. Les tests effectués sur ces patients comprendront la prise d'images de la rétine à l'aide de la technologie CARA-ST de DIAGNOS. L'analyse de la rétine par notre application d'IA sera effectuée immédiatement et tout le personnel médical de l'essai clinique y aura accès via notre plateforme de télémédecine approuvée par la FDA. L'objectif initial de la première phase de l'étude est de démontrer que les résultats utilisant CARA-ST sont en corrélation avec les résultats des autres résultats cliniques. En cas de succès, la deuxième phase commencera peu de temps après et consistera à dépister plus de 1 000 patients dans le même établissement et également dans un nouvel établissement au Canada.

DIAGNOS cherche à démontrer que CARA-ST sera capable de prédire les premiers signes de l'affection menant à un AVC, sur la base de l'analyse de la microcirculation de l'image de la rétine du patient.

Selon le CDC- Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, l'AVC cause 1 décès sur 20, la gestion de l'AVC représente un coût d'environ 34 milliards de dollars par an aux États-Unis. Par conséquent, un diagnostic et un traitement précoces pour prévenir les décès dus à un AVC sont une nécessité urgente.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 15 millions de personnes sont victimes d'un AVC chaque année dans le monde. Parmi eux, 5 millions meurent et 5 autres millions sont définitivement invalides. L'hypertension artérielle contribue à plus de 85 % des accidents vasculaires cérébraux dans le monde. L'Europe compte en moyenne environ 650 000 décès liés à un AVC chaque année.

« Selon de nouveaux rapports publiés par les instituts de recherche mondiaux, la taille du marché mondial de la gestion des accidents vasculaires cérébraux atteindra plus de 66 milliards de dollars d'ici 2023. DIAGNOS a l'intention de faire partie de la solution en mettant à la disposition du grand public un test prédictif abordable », a déclaré M. André Larente, Président de DIAGNOS.

« Chez DIAGNOS, nous avons continué d'investir dans la recherche et le développement, favorisant la création de notre propriété intellectuelle en nous associant aux programmes du gouvernement du Québec et à l'université locale (École de technologie supérieure) pour nous assurer de rester en tête de nos concurrents dans le monde entier. Cette année, notre nouvelle application de gestion des AVC sera testée sur le terrain dans plusieurs pays. Pour nos investisseurs, ce test révolutionnaire arrive à un moment idéal en termes de création de valeur pour les actionnaires, car la combinaison des outils CARA-DR et CARA-ST sera transformationnelle en aidant à surveiller la santé des patients actuels et futurs atteints de maladies cardiovasculaires, » a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de CommonSpirit :

CommonSpirit Health est un système de santé catholique à but non lucratif dédié à l'amélioration de la santé pour tous. Il a été créé en février 2019 grâce à l'alignement des initiatives de santé catholique et de Dignité Santé. Avec une équipe d'environ 125 000 médecins et cliniciens en pratique avancée. CommonSpirit Health exploite 137 hôpitaux et plus de 1 000 sites de soins dans 21 États. Au cours de l'exercice 2020, les initiatives de santé catholique et Dignity Health ont généré des revenus combinés de près de 29,6 milliards de dollars et ont fourni 4,6 milliards de dollars en soins caritatifs, en prestations communautaires et en programmes gouvernementaux non remboursés.

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

