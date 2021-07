Sidetrade : Chiffre d’Affaires du deuxième trimestre 2021

French English

Très bonne dynamique de prises de commandes sur le trimestre

Démarrage prometteur des activités aux Etats-Unis

Accélération des activités SaaS à +19%

Forte croissance du CA trimestriel : en hausse de 14%



Au deuxième trimestre 2021, Sidetrade enregistre une très forte progression de nouvelles prises de commandes qui représentent un revenu additionnel de 1,2 M€ d’abonnements en base annuelle (ARR ou Annual Recurring Revenue) contre 0,94 M€ au premier trimestre 2021. A ce montant, s’ajoutent 1,05 M€ de prestations de services liées à l’implémentation et à la formation de ces nouveaux clients. Au total, ce deuxième trimestre permet à Sidetrade d’ajouter l’équivalent de 2,25 M€ de valeur annuelle de contrat (ACV ou Annual Contract Value)

Sur ce deuxième trimestre 2021, de nouvelles références ont choisi la technologie de Sidetrade et sa capacité éprouvée dans le déploiement de projets d’envergure internationale à l’image des groupes XPO Logistics, Tarkett, Sodexo ou Veolia. Ce dernier a sélectionné Sidetrade comme fournisseur unique au niveau mondial pour les trois prochaines années, au terme d’un appel d’offres qui aura mis en compétition les principaux fournisseurs internationaux de solutions Order-to-Cash.

Démarrage prometteur aux Etats-Unis

A noter également le bon démarrage des activités commerciales sur le territoire Nord-Américain, lequel a représenté sur ce trimestre plus du tiers des nouvelles prises de commandes. Sidetrade démontre sa capacité à étendre ses activités sur le continent américain que cela soit via des ventes croisées (Cross-Sell) avec les signatures de Tarkett US et XPO Logistics US suite au succès rencontré avec les filiales européennes de ces deux groupes, ou encore via des ventes additionnelles (UpSell) réalisées avec des clients américains existants tels que Tech Data US, Bunzl Canada ou Expedia.

Par ailleurs, le nouveau module « Augmented Invoice » de dématérialisation de factures, issu de l’acquisition d’Amalto -annoncée le 12 avril dernier- a contribué dès ce trimestre à remporter de nouveaux clients aux Etats-Unis tels que ProMach, Imperative Chemical Partners ou Johnston Equipment.

Avec le démarrage, le 8 février dernier, de ses activités aux Etats-Unis, Sidetrade dispose déjà de 22 employés (11 issus d’Amalto) dont une équipe commerciale locale constituée de 9 commerciaux aguerris au métier de l’Order-to-Cash (2 Managers, 1 Avant-vente et 6 commerciaux). Dans le cadre du plan stratégique Fusion100, cette force de ventes est amenée à doubler d’ici la fin de l’exercice 2021.

Accélération des activités SaaS à +19%, CA en forte croissance à 14%

Sidetrade (en millions d’euros) T2 2021 T2 2020 Variation CA Activités SaaS 7,1 6,0 +19% Chiffre d’Affaires 8,6 7,5 +14%

Les informations 2021 sont des données consolidées non auditées.

Sur ce deuxième trimestre 2021, les activités SaaS par abonnements ont poursuivi leur très forte croissance à +19%, et le chiffre d'affaires ressort en hausse à +14%.

Cette forte progression s’appuie désormais sur de solides relais de croissance à l’international lequel représente désormais 47% du chiffre d’affaires total dont 16% pour l’Amérique du Nord.

Finalisée le 12 avril 2021, l’acquisition d’Amalto, l’un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, est venue enrichir l’offre de Sidetrade avec les modules : Augmented Order et Augmented Invoice. Si les premières contributions ont déjà eu lieu sur ce deuxième trimestre, ces modules renforceront encore davantage la dynamique commerciale dans les mois à venir car ils répondent aux nouvelles exigences réglementaires en matière de facturation et de transmission de données électroniques entre fournisseurs et acheteurs tant en Europe (obligation dès 2023 en France) qu’aux USA .

Par ailleurs, fin juin 2021, Sidetrade a été nommée dans le premier rapport Gartner dédié aux solutions intégrées ‘Invoice-to-Cash’ et conforte sa position de leader mondial sur un marché estimé à 10 milliards de dollars.

Après la performance de ce premier semestre, la direction est confiante dans la capacité de Sidetrade à afficher une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2021.

