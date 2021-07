Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

English French Dutch

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 12/07/2021 – 16/07/2021:

Datum en tijdstip van vervreemding Incentive Stock Option Plan Aantal vervreemde aandelen Uitoefenprijs (€) 12/07/2021 16:24 ISOP 2017 4.500 25,500 13/07/2021 11:43 ISOP 2015 2.000 17,289 15/07/2021 17:03 ISOP 2016 1.000 16,632 16/07/2021 9:00 ISOP 2015 4.000 19,502 16/07/2021 9:17 ISOP 2017 2.000 25,500 16/07/2021 9:18 ISOP 2015 400 17,289 16/07/2021 9:18 ISOP 2016 500 16,632 16/07/2021 9:18 ISOP 2017 1.000 25,500 16/07/2021 9:18 ISOP 2016 2.000 16,632 16/07/2021 15:10 ISOP 2017 250 25,500 16/07/2021 15:17 ISOP 2017 250 25,500 16/07/2021 16:35 ISOP 2018 7.000 40,900

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.





Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene +32 2 227 7221 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

