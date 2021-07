DELTA DRONE - Le système ISS Spotter mis en œuvre lors du Festival de Cannes pour optimiser la sécurité de l’événement

English French

Le système ISS Spotter mis en œuvre lors du Festival de Cannes pour optimiser la sécurité de l’événement

Dardilly, le 20 juillet 2021 – 18h

A retenir :

Mission réalisée en combinant le système ISS Spotter filaire, un télépilote et un agent de sécurité « opérateur vidéo » : un exemple concret de la dronification du secteur de la sécurité

Etroite collaboration entre le Palais des Congrès et des Festivals de Cannes, la Préfecture des Alpes-Maritimes, la Police Nationale et Delta Drone.

Dans le cadre du partenariat noué en 2019 entre le Palais des Congrès et des Festivals de Cannes et Delta Drone, après de longs mois d’arrêt complet des manifestations cannoises en lien avec la crise sanitaire, la tenue du très prestigieux Festival International du Cinéma a été l’occasion de mettre en œuvre le système ISS Spotter dans sa version filaire.





Aux côtés des forces de l’ordre et de la direction de la sécurité du Palais, le dispositif était composé d’un système ISS Spotter opéré par un télépilote, positionné sur le toit du Palais, et d’un agent de sécurité spécialement formé, situé dans les locaux du commissariat de Police.

Sur instruction des officiers de Police Nationale, ce dernier était en charge de piloter à distance et en temps réel la caméra embarquée sous le drone, contrôlant les flux de personnes depuis une altitude d’environ 50 m.

Le système a permis d’optimiser la gestion de la sécurité et des flux, notamment lors des fameuses montées des marches sur tapis rouge, l’un des points d’orgue quotidien du Festival du Cinéma.

Déploiement d’une offre « événements » par les équipes ATM en France

De nombreux événements dont la sécurité est traditionnellement assurée par ATM (pôle sécurité du Groupe), font actuellement l’objet d’envois de devis correspondant à la mise en œuvre d’équipes « mixtes », combinant agents de sécurité et système ISS Spotter.

Le succès de ces offres demeure tributaire des conditions d’organisation liées à la crise sanitaire. Elles représentent néanmoins un potentiel relais de croissance en phase avec la stratégie de dronification du secteur de la sécurité privée.

Les déclinaisons du système ISS Spotter

La solution de sécurité ISS Spotter est aujourd’hui déclinée en 3 versions :

La version « automatique », destinée à la surveillance permanente de sites industriels sensibles, en complément des moyens humains et équipements fixes,

La version « filaire », particulièrement adaptée pour la sécurité et la gestion des flux lors d’événements,

La version « mobile », présentée lors du salon SOFINS en partenariat avec Centigon France, dédiée à la surveillance de grandes étendues.





Dans tous les cas, ces 3 déclinaisons de la solution ISS Spotter adressent de nombreuses applications, civiles et militaires, tant en France qu’à l’étranger, notamment sur le continent africain où Delta Drone bénéficie d’une base de clientèle dans plus de 10 pays.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Louise caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com

Pièce jointe