ALSTOM SA :

Alstom livrera 36 trains Metropolis pour les lignes 8 et 9 du Métro de São Paulo

20 juillet 2021 – Alstom, pionnier mondial de la mobilité durable et intelligente, a été choisi par le concessionnaire ViaMobilidade Linhas 8 e 9 pour livrer 36 rames de huit voitures, qui seront mises en service sur les lignes 8-Diamante et 9-Esmerala du métro de São Paulo, au Brésil. Les nouvelles rames sont le résultat d'un ensemble d’améliorations et d’engagements pris par le concessionnaire qui est chargé depuis peu d’assurer l’exploitation et l’entretien des deux lignes de métro pour une période de 30 ans.

Les rames de la nouvelle flotte Metropolis sont du même modèle que les métros de la série 9000 actuellement exploités par la Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM) sur les lignes 12 et 13, et fonctionneront avec la solution de commande automatique des trains (ATC) d’Alstom. L’un des atouts majeurs de ces rames est leur durabilité : les charpentes de caisse construites en acier inoxydable peuvent durer plus de 40 ans et sont plus légères que les modèles en acier carbone. De plus, les rames consomment moins d’énergie et ont donc un meilleur rendement énergétique. Chaque métro peut en outre transporter jusqu’à 2 600 passagers.

Les trains sont conçus de sorte à faciliter les flux de passagers : de larges portes, des couloirs spacieux ainsi que des espaces aménagés pour les personnes handicapées. Les larges baies vitrées et portes offriront une vue dégagée sur l’extérieur, garantissant ainsi aux passagers un voyage plus sûr, plus agréable et plus confortable. Les métros seront également dotés des dernières technologies : comptage des passagers, plans de ligne dynamiques, système d’information des voyageurs en temps réel, vidéosurveillance ainsi que des systèmes de détection et d’extinction des incendies.

« Nous sommes très heureux que ViaMobilidade ait choisi Alstom pour fabriquer les nouveaux métros des lignes 8 et 9, qui soutiendront les plans du Gouvernement brésilien pour offrir des transports publics sûrs, fiables et efficaces aux passagers de São Paolo. Ce nouveau projet renforce la position d’Alstom en tant que fournisseur mondial de mobilité durable et de solutions innovantes adaptées aux besoins de chaque client » explique Pierre Bercaire, Directeur général d’Alstom Brésil.

Les lignes de métro 8 et 9 transportent plus d’un million de passagers par jour, selon les données disponibles avant la pandémie de coronavirus. La ligne 8, qui relie Júlio Prestes à Amador Bueno, s’étend sur 41,6 kilomètres et compte 22 stations, desservant les villes de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira et Itapevi. La ligne 9, qui relie Osasco à Grajaù, s’étend sur 32 kilomètres et compte 18 stations, desservant les villes de São Paulo et Osasco.

Les métros seront produits sur le site Alstom de Taubaté dans l’État de São Paulo, où Alstom investira dans une nouvelle ligne de production qui doublera la capacité de l’usine et contribuera à la création de plus de 500 emplois directs. En plus de produire les rames Metropolis pour São Paulo, l’usine de Taubaté produira également des rames Metropolis pour la ville de Bucarest, en Roumanie, et la ville de Taipei, à Taïwan.

Les trains Metropolis d’Alstom sont en service depuis plus de 20 ans dans le monde, leur flexibilité permettant de nombreuses configurations. Plus de 30 villes ont commandé ou exploitent des trains Metropolis, parmi lesquelles Amsterdam, Singapour, Panama, Barcelone, Paris, Riyad, Dubaï, Sydney, Montréal, Rio de Janeiro et Santiago.

(1) Le concessionnaire ViaMobilidade Linha 8 e 9 est composé des sociétés RuaInvest et CCR

