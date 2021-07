Believe: Poursuite de la forte dynamique de croissance au T2 2021

French English

Poursuite de la forte dynamique de croissance au T2 2021

Paris, le 20 juillet 2021 - Believe, l’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd’hui un point d’étape sur ses activités du 2ème trimestre.

Au cours du 2ème trimestre 2021 (clos au 30 juin), Believe a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur un rythme supérieur à celui observé lors du 1er trimestre 2021 (clos au 31 mars). Pour rappel1, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 a atteint 124 millions d’euros et a été marqué par une hausse de 26% par rapport au 1er trimestre 2020, portée par une croissance organique2 de 23% par rapport au 1er trimestre 2020. Believe a bénéficié de la reprise des activités de ventes numériques notamment dans les pays émergents qui avaient souffert de l’impact de la pandémie du Covid-19 en 2020, et de la croissance et de la performance de son catalogue tout en continuant de bénéficier des tendances structurelles favorables de l’industrie de la musique digitale.

La bonne performance du semestre s’explique par l’attractivité inégalée de Believe auprès des nouvelles générations d’artistes à la recherche de solutions et d’expertises digitales. Cela s’est traduit par :

un niveau record de nouvelles signatures de labels et d’artistes dans les 50 pays où Believe opère , telles que Milky Chance (groupe d’indie pop allemand à dimension internationale), Aries Music (l’un des plus importants labels pop de Malaisie), Wut Pabon (l’un des artistes de pop les plus vendus en Thaïlande) ou encore Muzica de Petrecere (un label majeur de folk-pop roumain). L’efficacité du modèle opérationnel de Believe, pour lequel le Groupe dispose de plusieurs années d’avance, et ses relations à long terme avec ses artistes et labels lui permettent un partage plus juste de la valeur , quel que soit le niveau de développement de l’artiste.

la mise à disposition de son offre automatisée TuneCore pour les artistes émergents dans quatre nouvelles zones géographiques à fort potentiel (Brésil, Russie, Afrique et Asie du Sud Est) et le renforcement de sa présence sur le segment premium au Benelux.

La culture disruptive de Believe faite d’innovation digitale, marketing et technologique, permet d’identifier, d’accompagner et de commercialiser efficacement la génération d’artistes « digitaux » dans les meilleures conditions, dans le monde entier et sur toutes les plateformes de partage de musique. Au cours du 2ème trimestre, Believe a déployé des solutions technologiques propriétaires uniques et structurantes sur le long terme permettant aux artistes et labels de bénéficier des dernières innovations et d’accélérer leurs carrières. Cela s’est concrétisé par :

U n partenariat innovant avec Spotify sur la plateforme Discovery Mode, permettant aux artistes indépendants d’élargir leur audience et de trouver leurs prochains fans en optimisant la découverte de leurs titres sur Spotify. Dans le cadre d’un bêta-test d’envergure auprès de ses artistes, Believe a investi dans une plateforme de données et de solutions de marketing digital dont les premiers tests ont démontré que les titres inclus dans Discovery Mode ont attiré en moyenne plus de 40% d’auditeurs supplémentaires.

sur la plateforme Discovery Mode, permettant aux artistes indépendants d’élargir leur audience et de trouver leurs prochains fans en optimisant la découverte de leurs titres sur Spotify. Dans le cadre d’un bêta-test d’envergure auprès de ses artistes, Believe a investi dans une plateforme de données et de solutions de marketing digital dont les premiers tests ont démontré que les titres inclus dans Discovery Mode ont attiré en moyenne plus de 40% d’auditeurs supplémentaires. L e lancement du programme Signe d By qui permet aux artistes indépendants les plus prometteurs distribués sur la plateforme TuneCore (distributeur indépendant de musique digitale et leader du marché sur le segment DIY 3 et filiale de Believe) d’accélérer leur carrière en bénéficiant des solutions Premium offertes par le Groupe. A fin juin, c’est déjà plus de 340 artistes et labels mondiaux qui sont passés de TuneCore vers Believe et ses différentes filiales (Nuclear Blast, Naïve, All Points, Groove Attack ou encore PIVTL Projects).

Le partenariat avec YouTube pour le lancement de Shorts : Believe est l'un des premiers partenaires de YouTube pour le lancement de Shorts, outil de création de vidéos courtes et percutantes uniquement avec un téléphone mobile en cours de déploiement mondial et qui devrait bénéficier à tous les artistes signés au sein du Groupe pour engager encore davantage leurs communautés.





Le Groupe publiera ses résultats semestriels le 15 septembre 2021 après Bourse.

Calendrier financier

15 septembre 2021 : résultats semestriels de l’année 2021 – Communiqué de presse et visioconférence après bourse.

3 novembre 2021 : résultats financiers du troisième trimestre 2021 – Communiqué de presse après bourse et visioconférence le 4 novembre 2021.

1 Les éléments financiers du 1er trimestre 2021 ont été communiqués le 1er juin dernier dans le cadre de la publication du supplément au document d’enregistrement

2 La croissance organique correspond à la croissance du chiffre d’affaires à taux de change courant et à périmètre constant

3 Do It Yourself

Pièce jointe