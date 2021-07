ALSTOM SA : Alstom a réalisé avec succès une émission d’obligations seniors en deux tranches pour un montant total de € 1,2 milliard à 6 ans et à 9 ans

English French

Alstom a réalisé avec succès une émission d’obligations seniors en deux tranches pour un montant total de € 1,2 milliard à 6 ans et à 9 ans.

20 juillet 2021

Alstom a réalisé avec succès aujourd'hui l’émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de € 1,2 milliard dans d'excellentes conditions financières.

La tranche à 6 ans s'élève à € 500 millions et les obligations porteront un taux d’intérêt fixe de 0,125% payable annuellement.

La tranche à 9 ans s'élève à € 700 millions et les obligations porteront un taux d’intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.

Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 2,4 fois. Le succès de la transaction démontre un fort soutien à la stratégie d’Alstom. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société.

Le règlement interviendra le 27 juillet 2021 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Moody's Investors Service (Nordics) AB ("Moody's") a confirmé la notation long terme Baa2 d’Alstom avec une perspective révisée de stable à négative le 12 juillet 2021. Les obligations seront en conséquence notées Baa2.

L’émission obligataire a été conduite par un syndicat bancaire, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et Société Générale agissant en qualité de coordinateurs globaux ; MUFG Securities (Europe) N.V, Natixis et Unicredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre actifs ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Deutsche Bank Aktiengesellschaft et Commerzbank Aktiengesellschaft agissant en qualité de teneurs de livre passifs sur la tranche à 6 ans. Credit Industriel et Commercial S.A et Intesa Sanpaolo S.P.A. et Banco Santander, S.A. agissant en qualité de teneurs de livre passifs sur la tranche à 9 ans.

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE A TOUTE PERSONNE AMERICAINE OU A TOUTE PERSONNE SE SITUANT AUX ETATS-UNIS OU DANS UNE JURIDICTION OU LA DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION D'UN TEL COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLEGALE.

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com

Le présent communiqué de presse sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente de titres financiers ou une sollicitation d'achat de titres financiers, dans quelque juridiction que ce soit. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public et il n'y aura pas de distribution au public de documents connexes dans quelque juridiction que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une vente de titres financiers aux États- Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application de la réglementation d'une telle juridiction. Les titres financiers ne pourraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption à l'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée. Alstom n'a pas l'intention d'enregistrer les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public de titres financiers aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué directement ou indirectement à une personne américaine ou en tout ou partie aux États-Unis (conformément aux définitions du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) ou dans toute juridiction où il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.

