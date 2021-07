Rackspace Technology erhält die Auszeichnung „Google Cloud Breakthrough North America Partner of the Year“ für 2020

SAN ANTONIO, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgeben, dass das Unternehmen die Auszeichnung Google Cloud Breakthrough North America Partner of the Year für das Jahr 2020 erhalten hat.



Rackspace Technology wurde für die Leistungen im Google Cloud-Partnernetzwerk ausgezeichnet: das Unternehmen ermöglicht für gemeinsame Kunden den Zugang zur Support-Engine für die Google Cloud-Plattform. Beispielsweise entschied sich GitLab – die als eine einzige Anwendung bereitgestellte und millionenfach verwendete DevOps-Plattform – die schnelle Anwendungsentwicklung auf Google Cloud mit Hilfe von Rackspace Technology voranzubringen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud und Rackspace Technology können wir unseren Kunden drei grundlegende Funktionen für die digitale Transformation anbieten“, so Brandon Jung, Vice President of Alliances bei GitLab. „Wir unterstützen Kunden bei der Entwicklung und der raschen Lieferung ihrer Software, Google Cloud stellt sicher, dass der Code ausführbar, skalierbar und verfügbar ist und bleibt, und Rackspace Technology stellt die Support-Engine für die gesamte Plattform bereit.“

„Google Cloud und Rackspace Technology streben nach einer breiteren Kundenakzeptanz bei der Implementation und Gestaltung von skalierbaren cloud-nativen Lösungen“, so Jeff DeVerter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology. „Rackspace Technology bewirkt für Unternehmen eine Beschleunigung der digitalen Transformation, sowie eine bessere Wertschöpfung aus Google Cloud.“

„Wir freuen uns sehr, Rackspace Technology aufgrund ihres schnellen Wachstums mit Google Cloud und ihrem Einsatz für den Erfolg der Kunden als unseren Global Breakthrough Partner of the Year für Nordamerika zu würdigen“, so Carolee Gearhart, VP, Worldwide Channel Sales bei Google Cloud. „Diese jährlichen Auszeichnungen sind eine Würdigung des enormen Engagements, das Partner wie Rackspace Technology an den Tag legen, indem sie die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen und ihre umfassenden technischen Fähigkeiten in die Google Cloud-Lösungen und -Produkte einfließen lassen.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.