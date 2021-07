English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.7.2021 KLO 12.00

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021: Vahva toinen vuosineljännes tukee Enenton kasvua

YHTEENVETO

Huhti – kesäkuu 2021 lyhyesti

Liikevaihto oli 42,1 milj. euroa (36,7 milj. euroa), kasvua 14,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 11,4 %).

Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 16,1 milj. euroa (12,5 milj. euroa), kasvua 29,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 26,3 %).

Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 13,5 milj. euroa (10,2 milj. euroa), kasvua 32,4 %.

Liikevoitto oli 10,1 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,4 milj. euron (4,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,2 milj. euron (3,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista sekä irtisanomisiin liittyvien kulujen oikaisuista.

Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,4 % (4,9 %).

Vapaa kassavirta oli 4,3 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,15 euroa).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,25 euroa) 1 .

. Enento Group investoi 3,8 milj. euroa Goava Sales Intelligence AB:hen.

Enento Group nosti vuoden 2021 liikevaihto-ohjeistustaan 8.7.2021.

Enento Groupin uusi toimitusjohtaja Jeanette Jäger aloittaa 1.1.2022.





Tammi – kesäkuu 2021 lyhyesti

Liikevaihto oli 81,8 milj. euroa (74,4 milj. euroa), kasvua 10,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,8 %).

Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 30,0 milj. euroa (24,9 milj. euroa), kasvua 20,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 18,0 %).

Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 25,0 milj. euroa (20,6 milj. euroa), kasvua 21,1 %.

Liikevoitto oli 18,6 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 6,4 milj. euron (8,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 6,3 milj. euron (6,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta.

Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,2 % (4,6 %).

Vapaa kassavirta oli 9,9 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,38 euroa).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,58 euroa) 1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.4. –

30.6.2021 1.4. –

30.6.2020 1.1. – 30.6.2021 1.1. – 30.6.2020 1.1. –

31.12.2020 Liikevaihto 42,1 36,7 81,8 74,4 151,3 Liikevaihdon kasvu, % 14,7 3,3 10,0 6,1 3,7 Liikevoitto 10,1 5,4 18,6 12,5 27,8 Liikevoittomarginaali, % 24,1 14,8 22,7 16,9 18,4 Oikaistu käyttökate 16,1 12,5 30,0 24,9 54,0 Oikaistu käyttökatemarginaali, % 38,2 33,9 36,7 33,4 35,7 Oikaistu liikevoitto 13,5 10,2 25,0 20,6 45,0 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 32,0 27,8 30,6 27,8 29,7 Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 7,4 4,9 7,2 4,6 5,6 Vapaa kassavirta 4,3 5,2 9,9 12,5 32,6 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,7 3,0 2,7 3,0 2,6

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylittäen tavoitteen keskivälin.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät suunnilleen ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Tilikauden 2021 toisella neljänneksellä Enento Groupin liikevaihto jatkoi vahvassa vertailukelpoisin valuuttakurssein 11,4 % kasvussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana toimme markkinoille 18 uutta palvelua, joista seitsemän toisen neljänneksen aikana. Ruotsin markkinoiden kuluttajatietopalveluiden volyymikehitys ja lanseeraamiemme uusien palveluiden kysyntä loivat perustan liikevaihdon kasvun kehittymiselle. Kasvua vahvistaa talouden toipumista ennakoivat positiiviset näkymät ja markkinaelpyminen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Lisäksi poikkeustilanteisiin sopeutuvan liiketoimintamallimme sekä nopeiden, kulutietoisten toimenpiteidemme ansiosta liiketoimintamme on sopeutunut hyvin pandemian moninaisiin vaikutuksiin.

Toisella vuosineljänneksellä Enento Groupin liikevaihto oli 42,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukaudesta 14,7% (11,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein). Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 29,0 % (26,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ollen 16,1 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 32,4 % (29,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ja oli 13,5 milj. euroa. Innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat Enenton yksi keskeinen kasvunajuri. Tavoitteemme mukaisesti uusien palveluiden osuus liikevaihdoista on edelleen kasvussa ollen nyt 7,4 %. Kiitos etenkin Ruotsin markkinoille ensimmäisellä kvartaalilla lanseeratun Nordic Growth Certificate -myynnin.

Toisen kvartaalin odotettua korkeampaan liikevaihtoon vaikutti erityisesti Ruotsin kuluttajatietopalveluiden hyvässä vauhdissa oleva myynnin elpyminen. Lisäksi Proff-liiketoiminta on kasvanut koko alkuvuoden 2021 ajan ja kasvu jatkui tarkastelujaksolla. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistötietopalveluiden vahva kasvu jatkui molemmilla markkinoilla vahvan markkinakysynnän ja onnistuneen palvelukehityksen siivittämänä. Saimme juhannusviikolla päätökseen yrityskaupan, jossa hankimme osuuden ruotsalaisesta Goava Sales Intelligence AB:sta ja Enento Groupilla on optio ostaa koko osakekanta. Kauppa vahvistaa Enenton asemaa vahvasti kehittyvällä ja nopeasti kasvavalla Sales Intelligence -alueella ja nopeuttaa strukturoimattomaan ja jalostettuun tietoon perustuvien uusien palvelujen kehittämistä.

Yhtiömme kannalta erittäin mittava pohjoismaisen palvelualustan kehitys- ja suunnittelutyö etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Ohjelmaa vie eteenpäin vahva tiimi. Palvelualustan vieminen liiketoiminnan ytimeen mahdollistaa olemassa olevien palveluratkaisujen ja uusien, innovatiivisten palveluiden tarjoamisen pohjoismaisille asiakkaille tuomaan etua heidän liiketoimintoihinsa. Pohjoismaisella palvelualustalla haluamme taata asiakkaillemme parhaan mahdollisen teknisen ja laadullisen asiakaskokemuksen.

Helsingissä 21. heinäkuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

