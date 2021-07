Zoom adquiere Five9

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

SAN JOSÉ, California y SAN RAMÓN, California, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunció hoy que celebró un acuerdo definitivo para la adquisición de Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), un proveedor líder del centro de contacto inteligente en la nube, en una transacción completamente en acciones valorada en aproximadamente $ 14.7 mil millones. La combinación de la solución de Centro de Contacto como un Servicio ("CCaaS") de Five9 con la amplia plataforma de comunicaciones de Zoom transformará la forma en que las empresas se conectan con sus clientes, desarrollando la plataforma de comunicaciones del cliente del futuro.



Se espera que la adquisición ayude a optimizar la presencia de Zoom con clientes empresariales y permita acelerar su oportunidad de crecimiento a largo plazo con la adición del mercado de centros de contacto de $ 24 mil millones. Five9 es un pionero del software de centro de contacto basado en la nube. Su centro de contacto en la nube altamente escalable y seguro ofrece un conjunto completo de aplicaciones fáciles de usar que permite la gestión y optimización de las interacciones con los clientes a través de muchos canales diferentes.

“Estamos continuamente en busca de maneras de optimizar nuestra plataforma, y la adición de Five9 es un complemento natural que traerá aún mayor felicidad y valor a nuestros clientes”, dijo Eric S. Yuan, director ejecutivo y fundador de Zoom. "Zoom se basa en la creencia fundamental de que una tecnología de comunicaciones sólida y confiable viabiliza interacciones que crean mayor empatía y confianza, y creemos que es particularmente verdadero para la participación del cliente. Las empresas se comunican con sus clientes principalmente a través del centro de contacto, y creemos que esta adquisición crea una plataforma de participación con el cliente líder que ayudará a redefinir cómo las empresas de todo tamaño se conectan con sus clientes. Estamos encantados de unir fuerzas con el equipo de Five9, y espero darles la bienvenida a la familia Zoom".

“Las empresas invierten recursos significativos anualmente en sus centros de contacto, sin embargo aún luchan para ofrecer una experiencia transparente a sus clientes”, dijo Rowan Trollope, director ejecutivo de Five9. “La misión de Five9 siempre ha sido facilitar para que las empresas solucionen ese problema y se comuniquen con sus clientes de forma más lógica y eficaz. La unión de fuerzas con Zoom ofrecerá a los clientes empresariales de Five9 acceso a las mejores soluciones en su categoría, en particular Zoom Phone, que les permitirá obtener mayor valor y entregar resultados reales para su negocio. Esto, en combinación con la filosofía de ‘facilidad de uso’ de Zoom y una amplia cartera de comunicaciones, verdaderamente permitirá a los clientes conectarse a través de su canal preferido".

La adquisición de Five9 por parte de Zoom es complementaria a la creciente popularidad de su oferta de Zoom Phone. Zoom Phone es un sistema de teléfono en la nube moderno, que ofrece una alternativa digital a las ofertas de teléfono tradicionales, permitiendo que las empresas se conecten e interactúen de maneras nuevas y convenientes para mantener a las empresas en movimiento.

La combinación también ofrece a ambas empresas oportunidades significativas de venta cruzada para las respectivas bases de clientes de las dos empresas. Como resultado de la adquisición, Zoom jugará un papel aún mayor en impulsar el futuro digital e integrar a las empresas y sus clientes.

Después del cierre de la transacción, Five9 será una unidad operativa de Zoom, y Rowan Trollope pasará a ser presidente de Zoom y continuará como director ejecutivo de Five9, y se reportará a Eric Yuan.

Detalles sobre la Transacción Propuesta

Como parte del acuerdo, los accionistas de Five9 recibirán 0.5533 acciones ordinarias Clase A de Zoom Video Communications, Inc. por cada acción de Five9, Inc. Con base en el precio de cierre de acciones ordinarias Clase A de Zoom al 16 de julio de 2021, esto representa un precio por acción de Five9 acciones ordinarias de $ 200.28 y un valor de transacción implícito de aproximadamente $ 14.7 mil millones.

La transacción fue aprobada por los directorios de Zoom y Five9. El directorio de Five9 recomienda que los accionistas de Five9 aprueben la transacción y adopten el acuerdo de fusión. La transacción, que se espera que cierre en el primer semestre del año calendario 2022, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Five9, la obtención de aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.

Los detalles adicionales e información sobre los términos y condiciones de la adquisición estarán disponibles en los informes actuales en el Formulario 8-K que Zoom y Five9 presentarán ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo y Cooley LLP actúa como asesor legal de Zoom. Qatalyst Partners actúa como asesor financiero exclusivo y Latham and Watkins LLP actúa como asesor legal de Five9.

Información de la teleconferencia de la transacción

Zoom y Five9 realizarán un Zoom Video Webinar para inversores el lunes 19 de julio de 2021 a las 5:30 a. m. hora del Pacífico/ 8:30 a. m. hora del Este. Se invita a los inversores a unirse al Zoom Video Webinar visitando: https://investors.zoom.us/. Una retransmisión estará disponible poco después de que finalice la llamada.

Acerca de Zoom

Zoom es para usted. Le ayudamos a expresar ideas, conectarse con otras personas y construir un futuro cuyo límite sea sólo su imaginación. Nuestra plataforma de comunicaciones sin dificultades es la única que comenzó con el video como fundamento, y desde entonces hemos establecido el estándar de innovación. Es por esto que somos una opción intuitiva, escalable y segura para las personas, pequeños negocios, así como para las grandes empresas. Zoom, fundada en 2011, cotiza en el mercado de valores (NASDAQ: ZM) y tiene su sede en San José, California. Visite zoom.com y síganos @zoom.

Acerca de Five9

Five9 es un proveedor líder del sector de soluciones de centros de contacto en la nube, llevando el poder de la innovación en la nube a más de 2.000 clientes en todo el mundo y facilitando miles de millones de participaciones de clientes al año. El Centro de Contacto de Nube Inteligente Five9 ofrece participación digital, análisis, automatización del flujo de trabajo, optimización de la fuerza laboral e IA práctica para ayudar a los clientes a reinventar la experiencia del cliente. Diseñada para ser confiable, segura, compatible y escalable, la plataforma Five9 ayuda a aumentar la productividad del agente y supervisor, conecta el centro de contacto con el negocio y, finalmente, ofrece resultados empresariales tangibles, incluyendo mayores ingresos y mayor confianza y lealtad del cliente.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene información prospectiva relacionada con Zoom, Five9 y la adquisición de Five9 por parte de Zoom que implica riesgos sustanciales, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los resultados expresos o implícitos por tales declaraciones. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, entre otros puntos, declaraciones sobre los beneficios potenciales de la transacción propuesta para Zoom, Five9 y sus respectivos clientes, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de Zoom con respecto a la empresa combinada, la dimensión de la oportunidad para Zoom en los centros de contacto, la situación financiera, resultados de las operaciones y el negocio de Zoom o Five9, y la fecha de cierre anticipada de la transacción propuesta.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros puntos, riesgos relacionados con la capacidad de Zoom para consumar la transacción propuesta de manera oportuna o absoluta; la capacidad de Zoom para integrar con éxito las operaciones y personal de Five9; la capacidad de Zoom para implementar su plan, pronósticos y otras expectativas con respecto al negocio de Five9 después de la finalización de la transacción y realizar las sinergias esperadas; la satisfacción de las condiciones precedentes a la consumación de la transacción propuesta; la capacidad de Zoom para asegurar las aprobaciones regulatorias en los términos esperados de manera oportuna o absoluta, especialmente en vista de los recientes desarrollos regulatorios en Estados Unidos y en otros lugares; la capacidad de realizar los beneficios previstos de la transacción propuesta, incluida la posibilidad de que los beneficios esperados de la transacción propuesta no se materialicen o no ocurran dentro del período de tiempo esperado; la interrupción de la transacción que dificulta mantener las relaciones comerciales y operativas; cualquier efecto negativo del anuncio o la consumación de la transacción propuesta en el precio de mercado de las acciones comunes de Clase A de Zoom o en los resultados operativos de Zoom; el impacto de los costos de transacción significativos y las responsabilidades desconocidas en los resultados operativos de Zoom; el riesgo de litigios y/o acciones regulatorias relacionadas con la transacción propuesta; el ejercicio del tiempo de la administración y los recursos de Zoom, y otros gastos incurridos en relación con cualquier consentimiento o aprobación regulatoria o gubernamental para la transacción; la posibilidad de que se realicen ofertas competitivas para adquirir Five9; el efecto del anuncio o dependencia de la transacción en las relaciones comerciales, resultados operativos y negocios de Zoom y Five9 en general; el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de salud pública relacionadas con los negocios y las condiciones económicas generales de Zoom y Five9; el impacto de eventos geopolíticos; El rendimiento y la seguridad del servicio de Zoom, incluidos los recursos y costos necesarios para evitar el tiempo de inactividad imprevisto y prevenir, detectar y remediar rupturas de seguridad potenciales; ciberataques y vulnerabilidades de seguridad que podrían conducir a reducción de ingresos, aumento de costos, reclamaciones de responsabilidad o daños a la reputación o posición competitiva de Zoom; cortes de energía e interrupciones excesivas en los servicios en línea de Zoom si Zoom no logra mantener una infraestructura de operaciones adecuada; factores competitivos, incluyendo nuevos participantes en el mercado y cambios en el entorno competitivo y creciente competencia; la demanda de los clientes de productos y servicios de Zoom; la capacidad de Zoom y Five9 para atraer, integrar y retener personal calificado; capacidad para proteger sus derechos de propiedad intelectual y desarrollar su marca; la capacidad de Zoom para desarrollar nuevos servicios y funciones del producto; los resultados operativos y el flujo de caja de Zoom; el impacto de la transacción en la estrategia de Zoom para adquirir o realizar inversiones en negocios complementarios, sociedades conjuntas, servicios, tecnologías y derechos de propiedad intelectual; cambios en las leyes, regulaciones, tasas y políticas fiscales y de otro tipo; y el impacto de nuevos pronunciamientos contables.

Estos riesgos, así como otros riesgos relacionados con la transacción propuesta, estarán descritos en la declaración de registro en el Formulario S-4 y la declaración proxy/prospecto presentados ante la SEC en conexión con la transacción propuesta. Si bien la lista de factores que se presenta aquí, y la lista de factores que se presentará en la declaración de registro en el Formulario S-4, se consideran representativas, ninguna lista se debe considerar una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres potenciales. Para obtener información adicional acerca de otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes periódicos respectivos de Zoom y Five9 y otros informes ante la SEC, incluyendo factores de riesgo identificados en informes trimestrales más recientes de Zoom y Five9 en el Formulario 10-Q y los informes anuales en el Formulario 10-K.

Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Zoom no asume ninguna obligación y no se propone actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto cuando lo exija la ley.

Información adicional y dónde encontrarla

En conexión con la fusión propuesta, Zoom planea presentar ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá un documento que sirve como prospecto de Zoom y una declaración de representación de Five9 (la “declaración de representación/prospecto”). Después que la declaración de registro haya sido declarada efectiva por la SEC, la declaración de representación/prospecto se entregará a los accionistas de Five9. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN O INVERSIÓN, SE INSTA A LOS TENEDORES DE TÍTULOS-VALORES DE ZOOM Y FIVE9 A LEER LA DECLARACIÓN/PROSPECTO DE PODER (INCLUYENDO TODAS LAS ENMIENDAS Y SUPLEMENTOS A LOS MISMOS) Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA FUSIÓN QUE SE PRESENTARÁN ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DEBIDO A QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE RELACIONADA CON LA FUSIÓN PROPUESTA. Los inversores y tenedores de títulos-valores podrán obtener copias de la declaración de representación/prospecto (cuando esté disponible) y otros documentos presentados por Zoom y Five9 ante la SEC, sin costo, a través del sitio web administrado por SEC en, http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Zoom ante SEC, estarán disponibles de forma gratuita bajo el título SEC Filings de la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de Zoom en https://investors.Zoom.us/ . Copias de los documentos presentados por Five9 ante SEC, estarán disponibles de forma gratuita bajo el título Financials & Filings de la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de Five9 en, https://investors.five9.com/ .

Participantes en la solicitud

Zoom y Five9 y sus respectivos directivos y directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de representantes con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de Zoom se establece en el Formulario 10-K de Zoom para el año finalizado el 31 de enero de 2021 y la declaración de representación para la Junta Anual de Accionistas 2021 de Zoom, presentados ante la SEC el 18 de marzo de 2021 y el 5 de mayo de 2021, respectivamente. La información sobre los directores y ejecutivos de Five9 se establece en el Formulario 10-K de Five9 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y la declaración de representación para la Junta Anual de Accionistas de Five9 2021, presentados ante la SEC el 1 de marzo de 2021 y el 29 de marzo de 2021, respectivamente. Los accionistas pueden obtener información adicional con respecto a los intereses de dichos participantes leyendo la declaración de registro y la declaración de representación/prospecto y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC con respecto a la fusión propuesta cuando estén disponibles. Los inversores deben leer la declaración de representación/prospecto cuidadosamente cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión.

Ninguna oferta o solicitud

Este comunicado no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores o una solicitud de cualquier voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sean ilegales antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.

Relaciones de Prensa Zoom

Colleen Rodríguez

Global Media Relations Lead

press@zoom.us

Relaciones con los Inversores Zoom

Tom McCallum

Director de Relaciones con los Inversores

investors@zoom.us

Relaciones de Prensa Five9

Allison Wilson

352-502-9539

allison.wilson@five9.com

Relaciones con los Inversores Five9

Barry Zwarenstein

Director Financiero

925-201-2000 ext. 5959

ir@five9.com

The Blueshirt Group for Five9, Inc.

Lisa Laukkanen

415-217-4967

lisa@blueshirtgroup.com