Zoom, Five9 인수

Zoom의 강력한 커뮤니케이션 플랫폼과 Five9의 지능형 클라우드 콘택트 센터 통합으로 기업이 고객과 만나는 방식의 변화를 도모

July 21, 2021 06:27 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES