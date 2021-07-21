Zoom收购Five9

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加利福尼亚州圣何塞和圣拉蒙, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc.（纳斯达克代码：ZM）今天宣布已签署最终协议，以价值约147亿美元的全股交易收购Five9, Inc.（纳斯达克代码：FIVN），这是一家智能云联络中心的领先提供商。将Five9的联络中心作为服务（“CCaaS”）解决方案与Zoom广泛的通信平台相结合，将改变企业与客户的沟通方式，打造未来的客户参与平台。



此次收购预计将有助于提升Zoom与企业客户的关系，可通过增加240亿美元的联络中心市场来加速其长期增长机会。Five9是致力于基于云的联络中心软件的先驱。其高度可扩展和安全云联络中心可提供一整套易于使用的全面应用套件，可以管理和优化众多不同渠道的客户互动。

Zoom首席执行官兼创始人袁征表示：“我们正在不断寻找提升我们平台的方法，Five9的加入是一种必然的契合，将为我们的客户带来更多快乐和价值。Zoom是一个以以下核心信念为基础的平台：即强大可靠的通信技术可以实现互动，从而建立更广泛的认同和信任，我们相信这对于客户参与而言尤其如此。企业主要通过联络中心与客户沟通，我们相信这次收购将创建一个领先的客户参与平台，帮助重新定义各种规模的公司与客户的联系方式。我们很高兴能与Five9团队合作，我期待着欢迎他们加入Zoom大家庭。”

Five9首席执行官Rowan Trollope表示：“众多企业每年在其联络中心花费大量资源，但仍难以为客户提供无缝体验。Five9的使命始终是让企业轻松解决这一问题，并以更有意义和更有效的方式与客户进行互动。与Zoom联手可为Five9的企业客户提供最好的解决方案，特别是Zoom Phone，这有助于他们实现更高的价值并为其企业带来真正的结果。这与Zoom的“易于使用”理念和广泛的通信产品组合相结合，将让客户真正能够通过其首选渠道进行互动。”

Zoom收购Five9是对Zoom Phone产品日益普及的补充。Zoom Phone是一个现代云电话系统，提供传统电话产品的数字替代方案，让各组织能够以新的方便方式进行连接和互动，从而保持业务进展。

此次合并还为两家公司都提供了向各自的客户群体交叉销售的大好机会。收购后，Zoom将在推动数字未来并让公司及其客户更紧密合作方面发挥更大的作用。

此项交易结束后，Five9将成为Zoom旗下的一个运营部门，Rowan Trollope将担任Zoom其中一位总裁并继续担任Five9首席执行官，并接受袁征直接领导。

拟议交易详情

作为协议的一部分，根据截至2021年7月16日Zoom A类普通股的收盘价，Five9股东将以每股Five9普通股兑换Zoom Video Communications, Inc.的0.5533股A股普通股， 这表示Five9普通股每股股价为200.28美元，暗示该交易价值约为147亿美元。

Zoom和Five9两家公司的董事会已批准此项交易。Five9董事会建议Five9股东批准此项交易并通过合并协议。预计此项交易将在2022年上半年完成，但须经Five9股东批准，并需获得必要的监管审批和满足其他常规成交条件。

有关收购条款和条件的更多详情和信息将在Zoom和Five9拟提交给证券交易委员会的8-K表格当期报告中公布。

顾问

高盛集团 担任Zoom的独家财务顾问，Cooley LLP担任法律顾问。Qatalyst Partners担任Five9的独家财务顾问，Latham and Watkins LLP担任法律顾问。

交易电话会议信息

Zoom和Five9将于2021年7月19日（星期一）太平洋时间早上5:30/东部时间上午8:30为投资者举办Zoom Video网络研讨会。投资者可通过访问 https://investors.zoom.us/ 来参与Zoom Video网络研讨会。电话会议将在结束后不久提供重播。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无延迟通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。

关于Five9

Five9是云联络中心解决方案的行业领先提供商，将云创新力量带给全球2000多家客户，每年为数十亿客户提供参与服务。Five9智能云联络中心提供数字参与、分析、工作流自动化、员工优化和实用人工智能，帮助客户重新设计他们的客户体验。Five9平台旨在实现可靠、安全、合规和可扩展，有助于提高代理商和主管的工作效率，将联络中心连接到企业，并最终提供实实在在的业务结果，包括增加收入、增强客户信任和忠诚度。

前瞻性声明

本新闻稿包含涉及Zoom、Five9以及Zoom对Five9进行收购的相关前瞻性信息，其中涉及重大风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与上述声明所表达或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于：关于拟议交易对Zoom、Five9及其各自客户的潜在利益的陈述，Zoom关于合并公司的计划、目标、预期和意图，Zoom在各联络中心的机会规模，Zoom或Five9的财务状况、运营和企业成果，以及预计完成拟议交易的时间。

风险和不确定性包括但不限于以下相关事项：Zoom及时或完全完成拟议交易的能力；Zoom成功整合Five9的运营和人员的能力；Zoom在交易完成后对Five9的业务实施计划、预测和其他预期并实现预期协同效应的能力；完成拟议交易的先决条件的满足；Zoom及时或完全按照预期期限获得监管批准的能力，尤其是有关美国和其他地方最近的监管发展；实现拟议交易的预期收益能力，包括无法实现或无法在预期期限内实现拟议交易预期收益的可能性；交易中断使维持企业和运营关系更加困难；公告或拟议交易的完成对Zoom A股普通股市场价格或Zoom经营业绩的任何负面影响；重大交易成本和未知负债对Zoom经营业绩的影响；与拟议交易相关的诉讼和/或监管行动的风险；管理层对时间和Zoom资源的使用，以及与任何监管或政府对交易的同意或批准有关的其他费用；可能提出竞争要约来收购Five9的影响；有关Zoom和Five9的业务关系、经营成果和企业的交易公告或未决事项的总体影响；新冠疫情和相关公共卫生措施对Zoom和Five9的业务和总体经济状况的影响；地缘政治事件的影响；Zoom的服务表现和安全性，包括避免意外停机以及预防、检测和修复潜在安全漏洞所需的资源和成本；可能导致收入减少、成本增加、责任索赔或损害Zoom声誉或竞争地位的网络攻击和安全漏洞；如果Zoom未能维持足够的运营基础设施，则Zoom的在线服务过度停机和中断的风险；竞争因素，包括新的市场进入者以及竞争环境的变化和竞争加剧；客户对Zoom产品和服务的需求；Zoom和Five9吸引、整合和留住人才的能力；Zoom保护知识产权和发展品牌的能力；Zoom开发新服务和产品功能的能力；Zoom的经营业绩和现金流；此次交易对Zoom收购或投资互补业务、合资企业、服务、技术和知识产权战略的影响；税收和其他法律、法规、税率和政策的变化；以及新会计公告的影响。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在S-4表格登记声明和将就拟议交易向SEC提交的委托声明/招股说明书中描述。虽然这里列出的因素清单，以及S-4表格登记声明中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应认为这些因素清单是所有潜在风险和不确定性的完整声明。有关可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有重大差异的其他因素的更多信息，请参阅Zoom和Five9各自的定期报告和提交给SEC的其他文件，包括Zoom和Five9最近的10-Q季度报告和10-K年度报告中确定的风险因素。

本新闻稿中包含的前瞻性声明仅适用于截至其发布之日的情形。除法律要求外，Zoom不承担任何义务，也无任何计划更新这些前瞻性声明。

其他信息及其刊载地方

有关此次拟议合并，Zoom计划向SEC提交一份S-4表格登记声明，其中包括一份用作Zoom招股说明书的文件和Five9的委托声明（《委托声明/招股说明书》）。在SEC宣布登记声明生效后，公司会将委托声明/招股说明书交给Five9股东。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促ZOOM和FIVE9的证券持有人阅读《委托声明/招股说明书》（包括所有修订和补充文件）以及其他与此次合并有关的文件，这些文件将提交给SEC并进行公布，而且包含有关该拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人可通过SEC管理的网站http://www.sec.gov，免费获取Zoom和Five9向SEC提交的委托声明/招股说明书（发布后）和其他文件副本。Zoom向SEC提交的文件副本在Zoom网站 https://investors.Zoom.us/ 投资者关系部分的SEC提交文件标题下免费提供。Five9向SEC提交的文件副本在Five9网站 https://investors.five9.com/ 投资者关系部分的SEC提交文件标题下免费提供。

招揽的参与人员

Zoom和Five9及其各自的董事和执行高管均可视为该拟议交易的委托招揽参与人员。有关Zoom董事和高管的信息载于截至2021年1月31日Zoom的10-K表格年度报告以及Zoom的2021年股东年度会议委托声明中，这些文件分别于2021年3月18日和2021年5月5日已提交给SEC。有关Five9董事和高管的信息载于截至2020年12月31日Five9的10-K表格年度报告以及Five9的2021年股东年度会议委托声明中，这些文件分别于2021年3月1日和2021年3月29日已提交给SEC。在获得有关拟议合并的登记声明、委托声明/招股说明书，以及其他与拟议合并相关的、提交给SEC的相关材料后，股东可通过阅读这些参与人员的权益获得更多信息。投资者应先仔细阅读委托声明/招股说明书，然后再作出任何表决或投资决定。

无要约或招揽

本新闻稿不构成出售或招揽购买任何证券要约或招揽投票或批准，如有任何司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该司法管辖区对该证券进行任何出售。除非通过按照经修正的《1933年证券法》第10节要求的招股说明书外，否则不得进行证券发行。

Zoom媒体关系

Colleen Rodriguez

全球媒体关系主管

press@zoom.us

Zoom投资者关系

Tom McCallum

投资者关系主管

investors@zoom.us

Five9媒体关系

Allison Wilson

352-502-9539

allison.wilson@five9.com

Five9投资者关系

Barry Zwarenstein

首席财务官

925-201-2000 ext. 5959

ir@five9.com