Zoom 將收購 Five9

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美國加州聖何西和加州聖拉蒙, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈剛達成收購 Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN) 的最終協議，後者是智能雲端聯絡中心的領先供應商，股票交易價值約 147 億美元。Five9 的聯絡中心即服務（「CCaaS」）解決方案與 Zoom 的廣泛通訊平台結合後，將可改變企業與客戶建立聯繫的方式，加強在未來建立客戶互動平台。



是次收購預期將有助增強 Zoom 與企業客戶的業務，並讓公司增加 240 億美元的聯絡中心市場，以加速其長期增長機遇。Five9 是雲端聯絡中心軟件的先驅。其高度可擴展和安全的雲端聯絡中心提供全面的易用應用程式套件，允許在多個不同渠道中管理和優化客戶互動。

Zoom 行政總裁兼創始人 Eric S. Yuan 說：「我們不斷尋找強化我們平台的方法，而 Five9 的加入是理所當然，將可為我們的客戶帶來更多的快樂和價值。Zoom 建基的核心信念，是強大而可靠的通訊技術可讓互動建立更多同理心和信任，而我們相信這點對客戶互動來說特別正確。企業主要透過聯絡中心與客戶保持溝通，我們相信這次收購可建立一個領先的客戶互動平台，將有助重新定義各種規模的公司與客戶聯繫的方式。我們很高興與 Five9 團隊合作，我期待歡迎他們加入 Zoom 的大家庭。」

Five9 行政總裁 Rowan Trollope 表示：「企業每年在其聯絡中心上投入大量資源，但仍難以為客戶提供無縫體驗。一直以來，Five9 的使命是讓企業更容易解決這個問題，並以更有意義和更有效率的方式與客戶互動。與 Zoom 的合作將為 Five9 的業務客戶提供最佳組合解決方案，特別是 Zoom Phone，可讓他們能夠實現更高的價值並為業務帶來真正的業績。這項功能加上 Zoom 的『易用』理念和廣泛的溝通產品組合，將可讓客戶透過其首選的渠道進行互動。」

Zoom 收購 Five9 與其 Zoom Phone 產品越來越受歡迎非常吻合。Zoom Phone 是現代的雲端電話系統，為傳統電話產品提供數碼替代方案，使公司能夠以新穎和便捷的方式連接和進行互動，以保持業務不斷進展。

這項組合還為雙方的客戶群提供顯著的交叉銷售機會。作為收購的結果，Zoom 將在推動數碼未來方面發揮更大作用，並使公司和客戶加強緊密合作。

交易完成後，Five9 將成為 Zoom 的營運部門，Rowan Trollope 將成為 Zoom 的總裁，並繼續擔任 Five9 的行政總裁，向 Eric Yuan 匯報。

擬議協議詳情

作為協議的一部分，Five9 股東將按每股 Five9, Inc. 獲得 Zoom Video Communications Inc. 的 0.5533 股普通 A 股。根據截至 2021 年 7 月 16 日的 Zoom 普通 A 股收盤價格，這代表 Five9 普通股的每股股價為 200.28 美元，隱含交易價值約為 147 億美元。

Zoom 與 Five9 的董事會已批准這項交易。Five9 董事會建議 Five9 股東批准該交易並採納合併協議。交易預計在 2022 年的上半年完成，將須獲得 Five9 股東的批准、接收所需監管當局的批准，並符合其他慣例成交條件。

有關收購條款及細則的其他詳情和資訊，將載於 Zoom 及 Five9 即將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的現有 8-K 表格報告中。

顧問

Goldman Sachs & Co. LLC 擔任獨家財務顧問，Cooley LLP 擔任 Zoom 的法律顧問。Qatalyst Partners 擔任獨家財務顧問，而 Latham and Watkins LLP 擔任 Five9 的法律顧問。

交易電話會議資訊

Zoom 和 Five9 將於 2021 年 7 月 19 日（星期一）上午 5:30（太平洋時間）為投資者舉辦 Zoom 視像網絡研討會。誠邀投資者透過以下方式加入 Zoom 視像網絡研討會： https://investors.zoom.us/ 。通話結束後不久將提供重播。

關於 Zoom

專為您服務的 Zoom。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您實現未來，只要您想像得到，就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以影片作為基礎的平台，自此之後，我們成功為創新樹立標準。正因如此，我們成為個人、小型企業和大型企業的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年，可公開交易 (NASDAQ: ZM)，總部設於美國加州聖荷西 請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。

關於 Five9

Five9 是領先業界的雲端聯絡中心解決方案供應商，為全球 2,000 多名客戶帶來雲端創新的力量，並每年促進數十億項客戶活動。Five9 智能雲端聯絡中心提供數碼參與度、分析、工作流程自動化、勞動力優化和實用人工智能，以幫助客戶重新構思客戶體驗。Five9 平台旨在成為可靠、安全、合規和可擴展的平台，有助增加代理和主管的生產力，將聯絡中心連接至業務，並最終提供實在的業務業績，包括增加收入和增強客戶信任和忠誠度。

前瞻性陳述

本通訊包含關於 Zoom、Five9 及 Zoom 收購 Five9 的「前瞻性陳述」資訊，當中涉及重大風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與此類陳述所明確或暗示的內容產生重大差異。本通訊中的前瞻性陳述包括，除其他內容外，關於擬議交易對 Zoom、Five9 及其各自客戶潛在優點的陳述、Zoom 的計劃、目標、期望和關於合併公司的意圖、Zoom 對聯絡中心的機會大小、財務狀況、Zoom 或 Five9 的營運及業務結果，以及擬議交易的預定完成時間。

風險和不確定因素包括，除其他內容外，與 Zoom 及時或可完全完成擬議交易能力相關的風險；Zoom 成功整合 Five9 營運和人員的能力；Zoom 在交易完成後對 Five9 的業務實施其計劃、預測和其他期望並實現預期協同效應的能力；能否滿足完成擬議交易的先決條件；Zoom 及時或可完全按照預期條款獲得監管批准的能力，尤其是考慮到美國和其他地方最近的監管發展；實現擬議交易預期收益的能力，包括擬議交易的預期收益無法實現或在預期期限內無法實現的可能性；交易中斷使維持業務和營運關係變得更加困難；公告或擬議交易的完成對 Zoom 普通 A 股市場價格或 Zoom 營運業績的任何負面影響；重大交易成本和未知負債對 Zoom 營運業績的影響；與擬議交易相關的訴訟和／或監管行為的風險；管理層的時間和 Zoom 資源的使用，以及與任何監管或政府對交易表示同意或批准有關的其他費用；提出競爭要約以收購 Five9 的可能性；交易公告或交易未決對 Zoom 和 Five9 業務關係、營運成果和業務的整體影響；冠狀病毒病疫情和相關公共衛生措施對 Zoom 和 Five9 的業務和一般經濟狀況的影響；地緣政治事件的影響；Zoom 的服務表現和安全性，包括為避免意外停工及預防、檢測和修復潛在安全漏洞所需的資源和成本；可能導致收入減少、成本增加、責任索賠或損害 Zoom 聲譽或競爭地位的網絡攻擊和安全漏洞；如果 Zoom 未能維持適當的營運基礎設施，則 Zoom 的網上服務過度中斷和停頓；競爭因素，包括新的市場參與者及競爭環境的變化和競爭加劇；客戶對 Zoom產品和服務的需求；Zoom 和 Five9 吸引、整合和留住合格人員的能力；Zoom 保護知識產權和發展品牌的能力；Zoom 開發新服務和產品功能的能力；Zoom 的營運業績和現金流；交易對 Zoom 收購或投資互補業務、合資企業、服務、技術和知識產權策略的影響；稅項和其他法律、法例、費率和政策的變化；以及新會計聲明的影響。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險，將在 S-4 表格上的註冊聲明和將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交與擬議交易相關的代理聲明／招股聲明中描述。雖然本文列出的因素，以及在 S-4 表格提交的註冊聲明所載的因素均有代表性，但不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整聲明。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述所載其他因素產生重大差異的其他資訊，請參閱 Zoom 和 Five9 各自的定期報告和向 SEC 提交的其他文件，包括 Zoom 和 Five9 最近在 10-Q 表格季度報告，以及 10-K 表格年度報告中所載的風險因素。

本通訊中包含的前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出。除非法律要求，Zoom 不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

更多資訊及所載之處

關於擬議合併，Zoom 打算向 SEC 提交 S-4 表格的註冊聲明，當中將包括用作 Zoom 的招股和 Five9 代理聲明（「代理聲明／招股書」）的一份文件。在 SEC 宣佈註冊聲明生效後，代理聲明／招股書將提交給 Five9 的股東。在作出任何投票或投資決定之前，懇請 ZOOM 和 FIVE9 的證券持有人閱讀代理聲明／招股書（包括所有修訂和補充內容），以及與 SEC 合併有關的其他文件，因為這些文件將包含有關合併的重要資訊。投資者和證券持有人將可免費獲得代理聲明／招股書（可以提供時），以及由 Zoom 和 Five9 向 SEC 提交的其他文件副本，請透過 SEC 維護的網站 http://www.sec.gov 索取。Zoom 向 SEC 提交的文件副本將免費載於 Zoom 網站 https://investors.Zoom.us/ 投資者關係部分的 SEC 檔案標題下。Five9 向 SEC 提交的文件副本將將免費載於 Five9 網站 https://investors.five9.com/ 投資者關係部分的財務和文件標題下。

招攬活動參與者

Zoom 和 Five9 以及雙方的董事和行政人員均可被視為在擬議交易中招攬代表的參與者。關於 Zoom 董事和行政人員的資訊載於截至 2021 年 1 月 31 日的年度 10-K 表格，以及 Zoom 的 2021 年年度股東大會代理聲明，兩者分別於 2021 年 3 月 18 日和 2021 年 5 月 5 日向 SEC 提交。關於 Five9 董事和行政人員的資訊載於截至 2020 年 12 月 31 日的 Five9 年度 10-K 表格，以及 Five9 的 2021 年年度股東大會代理聲明，兩者分別於 2021 年 3 月 1 日和 2021 年 3 月 29 日向 SEC 提交。股東可透過閱讀註冊聲明和代理聲明／招股書，以及向 SEC 提交有關擬議合併的其他相關資料（可提供時），以獲得有關此等參與者利益的更多資訊。投資者在作出任何投票或投資決策之前，應仔細閱讀代理聲明／招股書。

不得提供或招攬

本通訊不構成出售提議或招攬購買這些證券的提議，也不得在任何其他司法管轄區內提供或出售這些證券，或招攬任何投票或批核。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、招攬或出售都是非法的。除根據《1933 年證券法》第 10 條規定的招股書外，不得提供證券。

Zoom 新聞關係

Colleen Rodriguez

全球傳媒關係主管

press@zoom.us

Zoom 投資者關係

Tom McCallum

投資者關係主管

investors@zoom.us

Five9 新聞關係

Allison Wilson

352-502-9539

allison.wilson@five9.com

Five9 投資者關係

Barry Zwarenstein

財務總監

925-201-2000 內線 5959

ir@five9.com