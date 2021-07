Canards Illimités Canada s’allie au gouvernement du Québec et à TC Énergie pour conserver des milieux humides abritant une biodiversité exceptionnelle sur l’île Sainte-Thérèse

English French

QUÉBEC, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) finalise présentement un important chantier visant à préserver une série d’étangs, totalisant une superficie de 14 hectares, situés dans un ensemble de milieux naturels sur l’île Sainte-Thérèse en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la ville de Varennes. Ce projet, réalisé sur un territoire à haute valeur écologique appartenant au gouvernement du Québec, a pu voir le jour grâce à une contribution financière de 200 000 $ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à une aide de 50 000 $ de TC Énergie.



Une mosaïque d’habitats de qualité

Le projet réalisé sur l’île Sainte-Thérèse visait à mettre à niveau les installations de contrôle du niveau d’eau, initialement construites au début des années 1980 et arrivées en fin de vie utile. CIC en a profité pour y aménager deux sites de ponte adaptés pour les tortues, notamment la tortue géographique, une espèce désignée comme vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et qui fréquente ce secteur.

Situé dans une zone protégée de 131 hectares composée d’une série d’étangs et de friches, l’étang principal qui a été remis à niveau figure parmi les pièces maîtresses d’une imposante mosaïque d’habitats de qualité pour la faune et pour la flore. En effet, une impressionnante biodiversité s’y est établie au fil du temps, faisant de l’île un sanctuaire pour la poignée d’insulaires qui y habitent. On y trouve notamment des canards Chipeau, sarcelles d’hiver, canards Souchet, guifettes noires, bruants des marais et goglus des prés.

« L’île Sainte-Thérèse figure parmi les très rares lieux restaurés et préservés du développement urbain en périphérie de Montréal, a souligné Sébastien Rioux, directeur pour le Québec, à Canards Illimités Canada. Les travaux réalisés au cours de la dernière année permettront de maintenir la qualité des habitats fauniques, bien sûr, mais aussi celle des paysages hors du commun qu’on y aperçoit. C’est un legs d’une valeur inestimable pour l’ensemble de notre société. »

Quand l’entreprise privée s’investit dans la conservation de l’environnement

En 2017, quand CIC a sollicité l’aide financière de TC Énergie pour concrétiser ce projet d’aménagement, la réponse ne s’est pas fait attendre. L’entreprise a démontré l’importance qu’elle accorde à la conservation des milieux humides de qualité. Elle joignait ainsi ses efforts à ceux du MFFP et de CIC afin de maintenir cet actif précieux pour l’environnement.

Citations

« Le Ministère est heureux de pouvoir compter sur l’expertise de Canards Illimités Canada et sur l’appui d’entreprises mobilisées, comme TC Énergie, pour protéger nos milieux humides. Les installations restaurées sur l’île Sainte-Thérèse permettront de protéger ses écosystèmes et d’assurer un habitat de qualité pour la faune, ce qui s’inscrit en parfaite cohérence avec la mission du MFFP. Je salue donc les efforts de tous ces intervenants engagés collectivement pour la faune et ses habitats. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« La collaboration de TC Énergie avec Canards Illimités Canada et le MFFP est un bel exemple de partenariat permettant de préserver la qualité de l’environnement. Pour Canards Illimités Canada, tous ces partenariats sont précieux parce qu’ils sont nécessaires à la concrétisation d’une mission qui peut réellement rehausser la capacité du Québec à préserver des secteurs d’une richesse exceptionnelle sur le plan de la biodiversité. »

Sébastien Rioux, directeur pour le Québec, Canards Illimités Canada

« La durabilité n’est rien de neuf pour nous. Il s’agit plutôt d’une évolution continue de notre approche rigoureuse dans la création d’une valeur économique et sociétale permanente, tout en veillant à protéger la planète. Notre partenariat avec Canards Illimités Canada dans la préservation de ce milieu humide écologiquement important au Québec s’inscrit dans le cadre de notre volonté indéfectible de protéger les paysages écosensibles et de restaurer les habitats fauniques essentiels dans les collectivités dans lesquelles nous habitons. »

Patrick Keys, directeur du développement durable, TC Energie

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus : www.canards.ca.

TC Énergie fait essentiellement partie du quotidien des millions de personnes qui s’en remettent à l’énergie qu’elle leur fournit pour mener une vie durable. Grâce à la fiabilité et à la sécurité de notre réseau de transport du gaz naturel et du pétrole brut par gazoduc et oléoduc, de concert avec nos installations de production et de stockage, nous sommes présents partout où il y a de la vie. Fidèles à nos valeurs essentielles — sécurité, responsabilité, collaboration et intégrité —, nos 7 500 employés font œuvre utile dans les collectivités où nous exerçons nos activités partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour en savoir plus : www.tcenergie.com.

Pour information :

André Michaud

Gestionnaire, Sites de conservation et Services-conseils

Canards Illimités Canada

418-623-1650

a_michaud@ducks.ca