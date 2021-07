Le financement fédéral COVID permet de lancer une nouvelle promotion des entreprises locales à Cochrane

English French

COCHRANE, Alberta, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce de Cochrane et du district (CCCD) est l'une des premières de la province à lancer un programme sur « l’Achat local » grâce au financement fédéral de cette initiative. Le programme adopte une nouvelle approche pour reconnaître l'importance de soutenir les entreprises locales en invitant les citoyens à partager leurs expériences au moyen de vidéos et de témoignages dans le cadre de la campagne « Cochrane Loves Local ».

« Cette campagne est lancée à un moment opportun pour soutenir les entreprises dans leur réouverture et reconnaître le rôle important qu'elles jouent dans notre économie locale et dans la communauté », déclare Kelly Carson, directeur générale de la CDCC. « Nous savons que Cochrane a vraiment adopté une mentalité "d’achat local" et nous sommes ravis de fournir une plateforme pour que les gens puissent partager des histoires sur ce que cela signifie pour eux. »

La CDCC s'est associée à Association Touristique de Cochrane (ATC) dans le cadre de cette initiative et ils demandent collectivement aux gens de fournir des vidéos ou des témoignages écrits sur les « histoires d'amour locales ». Ces témoignages seront partagés en ligne et sur les médias sociaux. Toutes les histoires sont les bienvenues, et peuvent parler de sujets tels que:

Pourquoi est-il important d'acheter localement ?

Qu'est-ce que l'amour local signifie pour vous ?

Quelle expérience avez-vous eue avec une entreprise locale que vous souhaitez partager ?

Quelle entreprise locale souhaitez-vous mettre en avant ?

« L’Association Touristique de Cochrane représente un segment important des entreprises locales, principalement : les opérateurs touristiques, les restaurants et les détaillants particuliers. Le partenariat dans le cadre de cette campagne était très cohérent pour nous, car nous partageons l'objectif de la Chambre de soutenir la croissance des entreprises locales », déclare Jo-Anne Oucharek, directrice générale de la ATC.

Cette campagne est rendue possible par le financement sur « l’Achat local » fédéral distribué aux chambres de commerce dans le cadre du plan de relance fédéral COVID. Chaque Chambre a pu soumettre une demande de financement de 180 $/membre. Avec 330 entreprises membres au début de l'année 2021, la CDCC a reçu 59 400 $.

Le député de Banff-Airdrie, Blake Richards, déclare : « Je suis ravi d'appuyer la campagne Cochrane Loves Local . Cette année, les efforts pour mettre en valeur et soutenir les entreprises locales sont plus importants que jamais. Depuis mars 2020, les entreprises locales de Cochrane ont été confrontées à des défis et des obstacles de taille. Il est donc essentiel qu'elles reçoivent le soutien de la communauté, surtout maintenant que la vie reprend son cours normal.

Cette initiative a tout mon soutien, et j'ai personnellement hâte de visiter certaines de mes entreprises locales préférées à Cochrane - j'encourage tout le monde à faire de même ! ».

Le financement de la subvention fédérale pour « L’achat local » a été distribué par les chambres de commerce de l'Alberta.

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, les chambres communautaires ont véritablement été une bouée de sauvetage pour les entreprises », déclare Ken Kobly, président et chef de la direction des Chambres de Commerce de l'Alberta. « Alors que nous faisons la transition vers la réouverture et la reprise, nous avons encore un long chemin à parcourir pour reconstruire notre économie. Ce financement fédéral aidera les chambres à faire ce qu'elles font de mieux : soutenir les créateurs d'emplois locaux. »

Une troisième série de demandes de financement est en cours de traitement.

La campagne « Cochrane Loves Local » est une initiative de la Chambre de commerce de Cochrane et du district, en partenariat avec l'Association Touristique de Cochrane et avec le soutien du service de développement commercial de la ville de Cochrane. Toutes les informations relatives à la campagne se trouvent sur le site www.cochraneloveslocal.com.

Contact presse :

Kelly Sinclair

403-804-6931

kelly@ks-communications.ca