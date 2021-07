Les ventes aux enchères de 20 NFT Atari exclusifs pour le jeu ZED RUN ont totalisé US$410k en une semaine Boîte de réception

English French

Les ventes aux enchères de 20 NFT Atari exclusifs pour le jeu ZED RUN ont totalisé US$410k en une semaine

Paris, le 21 juillet 2021 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce le succès des ventes aux enchères de 20 NFT exclusifs d'habillage de chevaux de course représentant des jeux et consoles Atari classiques de la période de l'âge d'or des jeux d'arcade.

Les ventes aux enchères, qui se sont tenues pendant une semaine sur la place de marché pour NFT OpenSea, ont suscité un vif intérêt et des enchères actives de la part de fans passionnés d'Atari ainsi que de joueurs de ZED RUN, un jeu de course de chevaux en ligne populaire offrant la possibilité de détenir la propriété des actifs numériques du jeu sécurisés par la blockchain. Chaque NFT comprenait un habillage de cheval de course à thème Atari, une pièce d'art unique d'Atari et un cheval de course de la série « Genesis ». Au total, les ventes aux enchères ont rapporté l'équivalent de US$410k, Atari bénéficiant de 50% des revenus dans le cadre d'un accord de l’accord de licence conclu avec ZED RUN.

La réussite de ces ventes aux enchères marque le début du partenariat entre Atari et ZED RUN, qui intègre aussi un circuit de course en 3D Atari, lancé en même temps que les ventes aux enchères NFT et sur lequel se tiendront des événements Atari. En raison du fort intérêt suscité par ces premières ventes aux enchères, Atari étudie d'autres projets de NFT Atari au sein du jeu ZED RUN.

« Nous sommes ravis de ce partenariat à long terme avec ZED RUN, et du rôle que la plateforme ZED RUN peut jouer alors que nous continuons à élargir l'empreinte d'Atari dans le domaine des jeux blockchain », a déclaré Wade Rosen, Président directeur général d'Atari. « Dans la lignée du succès de ces ventes aux enchères nous pensons que les NFT à thème Atari et le nouveau circuit de course 3D Atari apporteront une combinaison unique de fonctionnalité, de valeur et de divertissement à toute la communauté ZED RUN. »

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 21 juillet 2021 à 18h00 CET.

