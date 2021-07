Cradlepoint Menggaet Mitra Distribusi Tech Data untuk Mempercepat Ekspansi Wireless WAN dan 5G di Asia Tenggara

Indonesian Malay Thai

MELBOURNE, Australia, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cradlepoint , pemimpin global dalam solusi edge jaringan nirkabel berbasis cloud 4G dan 5G, hari ini mengumumkan kemitraan distribusi dengan Tech Data di Asia Tenggara. Kemitraan distribusi ini memungkinkan Cradlepoint untuk mempercepat operasional sekaligus mewujudkan rencana ekspansi jangka panjangnya ke pasar lain di kawasan Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Chris Joseph dari Cradlepoint telah ditunjuk sebagai Senior Director dan Distribusi yang bertanggung jawab untuk mengelola mitra distribusi di wilayah Asia Pasifik.



“Menurut Global Data, sebuah perusahaan data dan analisis, kawasan Asia Pasifik akan menjadi pemimpin global dalam penerapan teknologi 5G dengan 1,14 miliar pelanggan, di mana 65% diantaranya akan berlangganan ke 5G pada tahun 2024*. Permintaan konektivitas jaringan nirkabel terus bertambah di seluruh kawasan Asia Tenggara, maka semua perusahaan bersiap untuk memanfaatkan berbagai potensi solusi dan penerapan jaringan 5G mendatang,” ujar Gavin Wilson, Managing Director APAC, Cradlepoint. “Dengan kepemimpinan Cradlepoint dalam pasar solusi edge jaringan nirkabel berbasis cloud, serta kemapanan dan jangkauan Tech Data di wilayah tersebut, kemitraan ini merupakan peluang terbaik bagi para mitra saluran untuk memanfaatkan permintaan atas solusi WAN Nirkabel yang terus meningkat.”

“Penunjukan Chris Joseph sebagai senior yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola distributor kami di wilayah tersebut sekaligus pengetahuan dan pengalaman Tech Data dalam jaringan utama, IoT, mobilitas, juga konektivitas seluler akan semakin mengokohkan Cradlepoint APAC untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis berbasis saluran yang berfokus pada segmen Perusahaan,” tambah Gavin.

“Kami sangat bangga karena ditunjuk sebagai Mitra Distribusi Cradlepoint. Kemitraan ini akan membantu mengoptimalkan solusi edge jaringan nirkabel berbasis cloud Cradlepoint di seluruh wilayah Asia Tenggara,” kata Sundaresan K, Vice President APAC Next Generation Technologies & General Manager India, Tech Data.

Chris Joseph telah menjabat sebagai Director of Strategic Accounts and Channel Director Cradlepoint selama empat tahun. Sebelum bergabung ke Cradlepoint, beliau menduduki jabatan Regional Sales Manager di MobileIron. Ia juga pernah bekerja di NetComm Wireless dan Optus, serta di Nortel selama hampir 10 tahun. Chris akan bekerja di Melbourne, Australia, dan dibawahi oleh Lisa Wight, Vice President, Global Distribution and Partner Programs.

Tech Data bekerja sama dengan Reseller Jaringan Nasional, Reseller Nilai Tambah, Penyedia Layanan Terkelola, Penyedia Layanan Nasional, Integrator Sistem, dan Operator sebagai Penyedia Layanan Terkelola di wilayah Asia Pasifik.

* Asia-Pacific will lead 5G technology adoption by 2024 , Global Data, 13 Januari 2020

Tentang Cradlepoint

Cradlepoint adalah pemimpin global dalam solusi edge jaringan nirkabel berbasis cloud 4G dan 5G. Platform NetCloud™ Cradlepoint dan router seluler menghadirkan edge WAN Nirkabel yang perfasif, aman, dan ditentukan perangkat lunak untuk menghubungkan orang, tempat, dan berbagai hal – di mana saja. Lebih dari 25.000 perusahaan mau pun lembaga pemerintahan di seluruh dunia, termasuk organisasi Global 2.000 dan agensi sektor publik terkemuka, mengandalkan Cradlepoint untuk menghubungkan situs mission-critical, titik perdagangan, petugas lapangan, kendaraan, dan perangkat IoT. Cradlepoint, yang didirikan pada tahun 2006 dan diakuisisi oleh Ericsson pada tahun 2020, saat ini beroperasi sebagai anak perusahaan mandiri dari Business Area Technologies and New Businesses Ericsson. Cradlepoint memiliki kantor pusat di Boise, Idaho, dengan pusat pengembangan di Silicon Valley dan India. Kantor internasionalnya terletak di Inggris dan Australia. www.cradlepoint.com

Tentang Tech Data

Tech Data menghubungkan dunia dengan kekuatan teknologi. Portofolio produk, layanan, dan solusi yang menyeluruh, keterampilan yang sangat terspesialisasi, serta keahlian dalam teknologi generasi berikutnya memungkinkan mitra saluran menghadirkan produk juga solusi yang dibutuhkan pasar dunia untuk terhubung, berkembang, dan maju. Tech Data berhasil menduduki peringkat 90 dalam Fortune 500® dan meraih gelar Fortune’s World’s Most Admired Companies selama 11 tahun berturut-turut.