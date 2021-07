Boyden fête son 75e anniversaire

French German Chinese (Traditional) Japanese Korean Spanish

NEW YORK, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, un cabinet de conseil en leadership et en talents de premier plan comptant plus de 75 bureaux dans pas moins de 45 pays, célèbre son 75e anniversaire. Le cabinet vient renforcer ses services de base, élargit davantage sa présence et fournit des solutions de gestion des talents à ses clients dans le monde entier.



« Nous sommes très fiers de notre longévité et de la résilience dont nos partenaires et nos clients ont fait preuve alors que nous continuons à développer notre société mondiale », a déclaré Trina D. Gordon, présidente-directrice générale de Boyden. « Boyden est une organisation véritablement axée sur les objectifs. Chaque partenaire s'engage à faire partie de la solution pour relever les défis variés et complexes auxquels nos clients et nos communautés sont confrontés. Grâce à notre stratégie en constante évolution, nous fournissons les renseignements, les ressources et l'expertise nécessaires pour répondre aux ambitions de croissance de nos clients. »

La société a fait évoluer sa stratégie à mesure de l'évolution des besoins des entreprises et des dirigeants. Elle a transformé le leadership et la gestion des talents via ses services de base en recherche de cadres , gestion intérimaire et conseil en leadership .

En tant que pionnier dans le secteur de la recherche de cadres, trouver le bon leadership pour les organisations du monde entier est au cœur des services de Boyden. En plus de la recherche de cadres, la demande de gestionnaires intérimaires est en plein essor en Europe et dans le monde entier, les clients tirant parti de différentes solutions en matière de gestion des talents pour le changement et la transformation numériques. Alors que le leadership est réimaginé après la pandémie, le Centre d'excellence de conseil en leadership de Boyden offre à ses clients mondiaux une combinaison d'innovation, de recherche scientifique et de connaissance de l'industrie.

Boyden se classe parmi les plus grandes entreprises de son secteur, et est reconnue comme un leader du service à la clientèle. Les clients apprécient justement la culture de la société qui s'affiche comme une boutique mondiale. Son expérience avec des partenaires connus pour avoir fait preuve de discernement, de collaboration, d'entrepreneuriat et de conscience du monde est également appréciée.

Fondée en 1946 à New York par Sidney Boyden, la société s'est développée dans le monde entier depuis l'ouverture de son premier bureau international à Genève, en Suisse, en 1962. Ces deux dernières années, huit nouveaux bureaux ont été ajoutés pour couvrir la Belgique, Boston, la Grèce, l'Irlande, Princeton, la Russie, la Chine, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud, dont cinq ont été ouverts au plus fort de la pandémie.

« Notre équipe de direction a accompli un travail exceptionnel de recrutement et d'intégration de nouveaux partenaires ces dernières années, en particulier pendant la pandémie », a commenté Craig Stevens, récemment nommé président de Boyden World Corporation. « L'expansion de nos services permet à Boyden de soutenir notre propre croissance et nos capacités mondiales pour aider nos clients à obtenir les bons résultats en matière de leadership. »

Alors que les clients cherchent à faire évoluer leurs organisations, Boyden relève des défis majeurs en matière de leadership et de commerce, en gérant la recherche et en organisant des discussions de haut niveau sur le talent en leadership , la diversité, l'équité et l'inclusion et les questions de durabilité .

Jörg Kasten, président sortant et directeur associé pour l'Allemagne, a ajouté : « Nous nous sommes inspirés de l'héritage exceptionnel de Sidney Boyden pour créer l'un des plus grandes cabinets internationaux de conseil et de recherche au monde. Nous sommes profondément intégrés dans les secteurs que nous servons et nous nous tournons vers l'avenir en toute confiance, sur la base de la force de nos relations mondiales et de notre esprit de collaboration. »

À propos de Boyden

Boyden est un cabinet de conseil en leadership et en talents de premier plan comptant plus de 75 bureaux dans plus de 45 pays. Notre portée mondiale nous permet de répondre aux besoins de nos clients partout où ils exercent leurs activités. Nous mettons en relation d'excellentes entreprises avec d'excellents leaders grâce à des solutions de recherche de cadres, de gestion par intérim et de conseil en leadership. Boyden est classée parmi les Meilleures sociétés de recrutement de cadres des Amériques de Forbes pour 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.boyden.com .

