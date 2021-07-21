Boyden 慶祝 75 週年

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紐約, July 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden 是一家領先的領導和人才諮詢公司，在超過 45 個國家擁有超過 75 間辦事處，現在慶祝成立 75 週年，並加強核心服務，進一步擴展業務範圍，為全球客戶提供人才管理解決方案。



Boyden 主席兼行政總裁 Trina D. Gordon 說：「我們的公司歷史悠久，並不斷發展成為跨國公司，對於我們能為合作夥伴和客戶帶來的適應能力感到非常自豪。Boyden 是一間真正以目標為本的公司。每位合作夥伴都致力解決客戶和社區面臨的各種複雜挑戰。我們透過不斷演進的策略，提供情報、資源和專業知識，以協助客戶不斷發展。」

隨著對業務和領導人員的需求改變，公司已改變策略，透過 搜尋行政人員 、 臨時管理 和 領導諮詢 的核心服務來改變、重塑領導和管理人才。

作為行政人員搜尋行業的先驅，在全球各地尋找適合機構的領導人員是 Boyden 服務的核心。除了行政人員搜尋外，客戶在數碼變革和轉型方面需要利用不同的人才解決方案，因此，臨時經理的需求在整個歐洲和全球不斷增長。鑒於領導人員需要重新構想疫情後的世界，Boyden 的全球領導諮詢 卓越中心 為全球客戶提供創新、科學研究和行業知識服務。

Boyden 是業內的頂級公司之一，並獲公認為客戶服務的領導者。客戶重視公司的全球服務文化，以及其與以精明、協作、進取和世界聞名的合作夥伴合作的經驗。

該公司由 Sidney Boyden 於 1946 年在紐約成立，自 1962 年在瑞士日內瓦開設首間國際辦事處以來，已在全球各地發展。在過去兩年，公司開設了 8 間新辦事處，覆蓋比利時、波士頓、希臘、愛爾蘭、普林斯頓、俄羅斯、中國及新加坡，以及台灣和南韓，其中 5 間在疫情高峰期開業。

Boyden World Corporation 新任主席 Craig Stevens 說︰「我們的領導團隊近年在招募和引導新合作夥伴方面取得出色的成果，特別是在疫情期間。擴大我們的服務使 Boyden 保持增長和全球能力，協助客戶獲取適當的領導成果。」

隨著客戶尋求發展，Boyden 解決領導和貿易的重大挑戰，策劃有關 領導人才 、 多元化、平等和包容 和 可持續發展議題的研究和高層討論 。

外展主席及德國及管理合夥人 Jörg Kasten 補充說：「我們已經在 Sidney Boyden 的非凡傳承上繼續發展，成為世界上最強大的國際人才搜尋和諮詢公司之一。我們所擁有的全球關係和協作精神，使我們深深植根於在這行業，並對未來充滿信心。」

關於 Boyden

Boyden 是一家領先的領導和人才諮詢公司，在超過 45 個國家設有超過 75 間辦事處。我們的業務覆蓋全球，使我們能夠為客戶在任何地方提供服務。透過行政人員搜尋、臨時管理和領導諮詢解決方案，我們為客戶連繫出色的領導人員。Boyden 在 2021 年福布斯美國最佳行政人員招聘公司中名列前茅。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.boyden.com 。

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