Trainers’ House jakaa 0,03 euroa osakekohtaista lisäosinkoa yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti

Trainers’ Housen varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2021, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksettiin 13.4.2021.



Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.



Trainers’ Housen hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt jakaa loppuvuonna lisäosinkoa osakekohtaisesti yhteensä 0,03 euroa kahdessa erässä. Hallitus teki päätöksen lisäosingon maksamisesta ottaen huomioon onnistuneen ensimmäisen vuosipuoliskon, yhtiön vahvan kassatilanteen ja loppuvuoden vakaan näkymän.



Lisäosingon ensimmäinen erä, suuruudeltaan 0,02 euroa osakkeelta, maksetaan 11.8.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.7.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.



Lisäosingon toinen erä, suuruudeltaan 0,01 euroa osakkeelta, maksetaan 15.12.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.12.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.



