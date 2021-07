CGG : CGG et PGS Signent un Protocole d’Accord pour le Développement de Données Multi-Clients pour le Stockage du CO2

English French

CGG et PGS Signent un Protocole d’Accord pour le Développement de Données Multi-Clients

pour le Stockage du CO 2

Paris, France – le 22 juillet 2021

CGG annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec PGS en vue de combiner leurs données sismiques multi-clients et leurs capacités techniques dans l'industrie de la capture, de l'utilisation et du stockage de gaz carbonique (CCUS). L'objectif est d'unir les forces communes des deux sociétés pour démontrer la valeur des données sismiques multi-clients pour l'évaluation des projets de stockage de gaz carbonique. Ensemble, les deux sociétés ont l'intention d'explorer, de conceptualiser et de créer de nouveaux produits dérivés en utilisant les données sismiques existantes pour faciliter la sélection et l'évaluation des sites de stockage de gaz carbonique.

Dechun Lin, Executive Vice President, Multi-Client, CGG, a déclaré : « CGG s'engage activement en faveur du climat et de l'environnement notamment à travers le développement de sa vaste bibliothèque de données du sous-sol, de sa technologie et de son expertise. Cet accord avec PGS s’inscrit dans notre stratégie visant à faire progresser notre offre de données de géoscience pour le développement de la transition énergétique et notamment la commercialisation accélérée du CCUS, du stockage d'hydrogène et d'ammoniac, et de l'énergie géothermique. Cette collaboration qui vise à proposer aux clients des produits sismiques multi-clients de haut de gamme à grande échelle s’appuiera sur l’expérience des deux entreprises et notamment sur les quinze années d’expérience de CGG dans les projets CCUS et sur l'expertise de son équipe CCS & Energy Storage, dédiée à l'évaluation du stockage, la caractérisation des réservoirs, l'ingénierie, l'instrumentation et la surveillance. Nous sommes impatients de développer avec PGS la prochaine génération de données multi-clients adaptées aux besoins de l'industrie du CCUS. »

« PGS reconnaît l'importance et le potentiel du CCUS pour atténuer le changement climatique, et nous nous engageons à contribuer à cette activité. Notre bibliothèque mondiale de données multi-clients et notre compétence géophysique seront des ressources précieuses en plus de nos services d'acquisition afin d’optimiser l’évaluation des risques et des sites CCUS. En joignant nos forces à celles de CGG, nous pouvons offrir une couverture de données inégalée et des services uniques pour aider les opérateurs à considérablement accélérer leurs activités », déclare Berit Osnes, Executive Vice President de PGS New Energy, et conclut : « PGS se réjouit de travailler en étroite collaboration avec CGG pour offrir des produits de données modernes et de haute qualité en vue de soutenir l'identification et la classification des réservoirs de stockage de CO 2 . »

