Communiqué de presse// Capgemini et CONA Services LLC forment un partenariat stratégique afin de développer les solutions numériques de demain pour le secteur des produits de consommation

Capgemini et CONA Services LLC forment un partenariat stratégique afin de développer les solutions numériques de demain pour le secteur des produits de consommation

Ce nouveau partenariat a pour objectif de faire émerger des produits et solutions numériques de nouvelle génération qui bénéficieront à l’ensemble du secteur. Ce partenariat renforce également la collaboration à long terme entre les deux entreprises.

Paris, 22 juillet 2021 – Capgemini et CONA Services LLC (CONA), le principal fournisseur de services informatiques et analytiques des embouteilleurs Coca-Cola en Amérique du Nord, ont convenu d’un partenariat à long terme de co-développement et de mise sur le marché, afin d’élaborer et de promouvoir une nouvelle gamme de solutions numériques appliquées aux produits de consommation, à la vente au détail et à la distribution. Ce nouveau partenariat stratégique offrira l’agilité, la rapidité et les connaissances nécessaires qui permettront aux entreprises intégrant les plateformes technologiques les plus avancées d’être les plus compétitives sur un marché évoluant au rythme de la demande des consommateurs.

Ce partenariat conjugue la forte expertise internationale de Capgemini en matière de stratégie, de services technologiques, de conseil pour la création et le déploiement rapide de produits et solutions numériques avec la connaissance sectorielle approfondie de CONA. Il impliquera également une étroite collaboration avec Microsoft et SAP®. Le partenariat fonctionnera selon une approche agile et un état d’esprit de start-up pour créer rapidement des solutions numériques. Son objectif initial sera de répondre aux besoins en composants « plug-in » configurables et compatibles avec le Cloud, en tirant parti de la Business Technology Platform (BTP) de SAP®, pour le secteur de la livraison directe en magasin, des produits de consommation, de la vente au détail et de la logistique. Fondamentalement, ce partenariat verra Capgemini, CONA et leurs collaborateurs respectifs travailler ensemble pour créer, déployer et proposer des solutions évolutives à l’ensemble du secteur des produits de consommation, de la vente au détail et de la distribution, afin de permettre aux entreprises de ce secteur d’être autonomes en tant que véritables entreprises numériques. Il offre également des opportunités passionnantes de développement de carrière aux collaborateurs tant de CONA que de Capgemini. Le partenariat inclut un accord conjoint de mise sur le marché entre les deux sociétés.

Reinhard Meister, Président-directeur général de CONA Services, déclare : « Ce partenariat va nous permettre d’offrir des opportunités de croissance plus rapides pour le secteur et sera déterminant pour la création d’un marché prospère et concurrentiel, stimulé par des solutions numériques innovantes. La relation de longue date entre CONA Services et Capgemini, basée sur des états d’esprit, des cultures et des valeurs commerciales communes, représente une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour travailler ensemble vers cet objectif qui, nous en sommes convaincus, a la capacité de transformer notre secteur d’activité. »

La société CONA Services a été fondée pour fournir des applications, des opérations et une infrastructure informatiques essentielles aux plus grands partenaires d’embouteillage de Coca-Cola en Amérique du Nord. Elle propose une gamme complète de solutions qui offrent des capacités d’exploitation de bout en bout et un avantage concurrentiel sur le marché complexe d’aujourd’hui.

Capgemini collabore avec CONA Services en tant que partenaire commercial stratégique majeur depuis 2013, soutenant divers programmes, y compris le déploiement de ce qui était, à l’époque, la plus grande instance unique de logiciels SAP au monde. Capgemini a aidé CONA Services à atteindre des résultats opérationnels significatifs, notamment une grande stabilité du fonctionnement de ses systèmes, ce qui a ouvert la possibilité d’une collaboration stratégique plus poussée.

Jim Bailey, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini, commente : « Nous sommes particulièrement fiers de notre longue histoire de collaboration avec Coca-Cola et CONA Services. Cette annonce est l’aboutissement d’années de collaboration et associe la puissance de deux leaders mondiaux pour une plus grande avancée de la technologie au sein du segment des produits de consommation, de la vente au détail, de la livraison directe en magasin et de la logistique. Les produits et services de demain que nous développerons et fournirons aux entreprises de ce secteur les aideront à saisir les opportunités commerciales d’une industrie intelligente, en termes d’exploitation de la puissance des données pour améliorer les chaînes d’approvisionnement, créer de nouvelles expériences client et de nouvelles sources de valeur. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos de CONA Services LLC

CONA Services LLC est une société de services informatiques travaillant pour le secteur nord-américain de l’embouteillage de Coca-Cola. CONA fournit à nos embouteilleurs participants un ensemble commun de processus, de normes de données, de procédés de fabrication et de solutions client. Le système CONA traite 24 milliards USD de chiffre d’affaires annuel, plus de 160 000 commandes et, en moyenne, 30 000 utilisateurs par jour. CONA est un partenaire stratégique du système d’embouteillage de Coca-Cola en Amérique du Nord. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.conaservices.com/

