UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Puolivuosikatsaus) 22.7.2021 klo 9.30

UPM puolivuosikatsaus 2021:

Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun

Q2 2021 lyhyesti

Liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 (Q2 2020: 2 077) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % ja oli 307 (203) miljoonaa euroa eli 12,9 % (9,8 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 (156) miljoonaan euroon

UPM:n tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät raaka-ainehintojen nousun vaikutuksen

Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä

UPM sopi Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä Isossa-Britanniassa

H1 2021 lyhyesti

Liikevaihto nousi 6 % ja oli 4 618 (H1 2020: 4 364) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 22 % ja oli 586 (482) miljoonaa euroa, mikä oli 12,7 % (11,0 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli 526 (293) miljoonaa euroa

Strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa

Nettovelka nousi 750 (301) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,49 (0,19)

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa kesäkuun lopussa

UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa

Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

Q2/2021 Q2/2020 Q1/2021 Q1–Q2/2021 Q1–Q2/2020 Q1–Q4/2020 Liikevaihto, milj. euroa 2 384 2 077 2 234 4 618 4 364 8 580 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 426 320 389 816 719 1 442 % liikevaihdosta 17,9 15,4 17,4 17,7 16,5 16,8 Liikevoitto, milj. euroa 304 148 279 583 391 761 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 307 203 279 586 482 948 % liikevaihdosta 12,9 9,8 12,5 12,7 11,0 11,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa 298 138 272 570 378 737 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 301 193 272 573 469 924 Kauden voitto, milj. euroa 243 103 227 470 295 568 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 246 157 228 473 388 737 Tulos per osake (EPS), euroa 0,45 0,19 0,42 0,87 0,55 1,05 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,45 0,29 0,42 0,87 0,72 1,37 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,3 4,3 9,7 9,8 6,0 5,8 Vertailukelpoinen ROE, % 10,4 6,6 9,7 9,9 7,9 7,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,1 5,4 9,5 9,8 7,2 6,7 Vertailukelpoinen ROCE, % 10,2 7,5 9,5 9,9 8,8 8,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 308 156 217 526 293 1 005 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,58 0,29 0,41 0,99 0,55 1,89 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,62 17,50 17,06 17,62 17,50 17,53 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 12 226 10 767 11 933 12 226 10 767 11 555 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 750 301 83 750 301 56 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,49 0,19 0,06 0,49 0,19 0,04 Henkilöstö kauden lopussa 17 874 19 029 17 670 17 874 19 029 18 014





Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM:n toinen vuosineljännes oli erittäin hyvä, ja tuloksen nopea elpyminen jatkui. Tuotteidemme kysyntä oli vahva poikkeuksellisessa markkinaympäristössä, ja pääsääntöisesti myyntihinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Kun samaan aikaan kasvuhankkeemme etenivät aikataulussa ja budjetissa, lähtökohtamme tulevaisuuteen on erinomainen.

Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä vertailuneljänneksestä ja oli 307 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 miljoonaan euroon. Nettovelka oli kesäkuun lopussa 750 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa.

Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining sellun ja sahatavaran hintojen jyrkän nousun ansiosta. Liiketoiminta-alueen tulos oli kaikkien aikojen paras toisella neljänneksellä. Tuloksentekoa jarruttivat suunniteltu kunnossapitoseisokki Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa sekä tulipalosta aiheutunut seisokki Lappeenrannan biojalostamolla.

UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin markkinat olivat edelleen vahvat. Liiketoimintojen hyvää kannattavuutta tukivat kuluttajakäyttäytymisessä, verkkokaupassa ja päivittäistavarakaupassa jatkuneet trendit. Tarramateriaalit ja erikoispaperit tuovat lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen erinomainen tuotantokustannuksiin kohdistuvista kovista paineista huolimatta. Mainio tulos ei ole vain vahvan markkinakysynnän seurausta vaan myös marginaalien ja tuotevalikoiman joustavan hallinnan sekä jatkuvien tehokkuustoimien ansiota.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa kasvoi 28 % sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Hyvän kysynnän ja viime vuonna toteutettujen oikea-aikaisten tehostamistoimien ansiosta paperikoneiden käyttöaste oli hyvä. UPM Communication Papersin neljännes oli kannattavuudeltaan hyvin haastava, koska tuotantopanosten hinnat nousivat nopeasti, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperien markkinahinnat perustuivat tammikuussa tehtyihin sopimuksiin. UPM Shottonin paperitehtaan myynnistä ilmoitettiin toukokuussa, ja kauppa saadaan päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä.

UPM Energyn markkina jatkui hyvänä, ja kannattavuus parani sähkön hintojen noustua. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokki vähensi ydinvoiman tuotantoa. Olkiluoto 3 -projekti on loppusuoralla, ja reaktori kytketään valtakunnan verkkoon koekäyttöä varten vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olkiluoto 3 lisää merkittävästi CO2-vapaan sähkön tarjontaa Suomen markkinoilla.

UPM Plywoodin kannattavuus koheni pääasiassa korkeampien toimitusmäärien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden ansiosta. Vanerin kysyntä jatkui vahvana rakentamisen loppukäytöissä ja parani teollisissa sovelluksissa.

UPM:n kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 5 000 työntekijää. Paso de los Torosissa rakentaminen edistyy hyvin kaikissa keskeisissä kohteissa, ja Montevideon satamaterminaali alkaa valmistua. Leunassa Saksassa investointi biokemikaaleihin etenee hyvin sekä rakennustyömaalla että liiketoiminnan valmisteluissa.

UPM on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja globaaliin ilmastohaasteeseen. Tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on fossiilisen energian ja raaka-aineiden käytön vähentäminen. Vaikutamme osaltamme kestävällä metsänhoidolla ja kehittämällä ilmastopositiivisia tuotteita, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman kulutuksen. Olemme myös sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä eli EU:n tavoitteita nopeammin. Teollisen mittakaavan biokemikaali- ja biopolttoainehankkeemme ovat konkreettisia esimerkkejä pyrkimyksestä luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat. Olen vakuuttunut, että Biofore-strategiamme luo pitkän aikavälin arvoa maailmassa, jossa niin kuluttajat, yritykset kuin valtiotkin etsivät aktiivisesti kestäviä ratkaisuja."

Näkymät vuodelle 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on ollut Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

*

Liite