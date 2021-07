English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 22.7.2021, klo 13.45

Verkkokauppa.com Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta: Christoffer Häggblomin välillinen omistusosuus Verkkokauppa.comista

Verkkokauppa.com Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Christoffer Häggblomin suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 0,06 prosenttia, välillinen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä 3,58 prosenttia ja välillinen omistus AML 9:6 a:n mukaisten rahoitusvälineiden kautta 9,76 prosenttia. Liputusilmoitus johtui Häggblomin määräysvaltayhteisön Rite Ventures Finland AB:n ("Rite") ja Samuli Seppälän Yhtiön osakkeita koskevan optiosopimuksen solmimisesta 21.7.2021, jonka mukaan Ritella on oikeus ostaa yhteensä 4 400 000 Yhtiön osaketta Samuli Seppälältä. Osto-optio on voimassa 20.4.2022 asti. Sopimuksen seurauksena Christoffer Häggblomin välillinen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan ja osakkeiden ja äänten suoran ja välillisen omistuksen ja rahoitusvälineiden kautta muodostuvan välillisen omistusosuuden yhteismäärä ylitti 10 prosentin rajan.

Yhtiön osakepääoma koostuu yhteensä 45 065 130 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Christoffer Häggblomin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A + B) Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,64 % 9,76 % 13,40 % 45 065 130 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) FI4000049812 25 714 1 612 576 0,06 % 3,58 % A YHTEENSÄ 1 638 290 3,64 %

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osto-optio 20.4.2022 N/A Osaketoimitus 4 400 000 9,76 % B YHTEENSÄ 4 400 000 9,76 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaakäyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Carl-Johan Christoffer Häggblom 0,06 % 0 % 0,06 % Bird Cherry Holding AB 0 % 0 % 0 % Cidro Finans AB 0 % 0 % 0 % Rite Internet Ventures Holding AB 0 % 0 % 0 % Rite Ventures Finland AB 3,58 % 9,76 % 13,34 %

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 70 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 70 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.