DIAGNOS annonce l'ouverture officielle de la clinique de dépistage assisté par IA à l'hôpital de Magrabi avec la présence du sous-secrétaire du ministère de la Santé d’Arabie saoudite

BROSSARD, Québec, 22 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader dans la détection précoce des problèmes de santé critiques, est heureuse d’annoncer l'ouverture officielle des premières cliniques à l'hôpital de Magrabi.



Le Dr Ibrahim Al-Omar, sous-secrétaire du ministère de la Santé pour l'Investissement, a inauguré mercredi dernier l'unité de détection précoce de la rétinopathie diabétique opérée par la technologie AI (Intelligence artificielle) de DIAGNOS à l'hôpital Magrabi Eye, Ear and Dental à Riyad, la première de ses genres dans le Royaume. L'inauguration s'est déroulée en présence de la direction générale du Groupe Magrabi représentée par Monsieur Mutasim Alireza, Directeur Général, Dr Tariq Al-Hamad, Directeur Régional des Opérations, Senior Retinal Consultants, Yves-Stéphane Couture, Vice-Président de DIAGNOS et des membres de la direction de Kanhoor Company et Bayer Pharmaceuticals.

Interrogé, le Dr Walid bin Abdul Rahman Al-Turki, chef des services rétiniens du groupe Magrabi à Riyad, a déclaré que l'objectif de cette unité est d'examiner le plus grand nombre possible de patients diabétiques à risque de développer des maladies rétiniennes associées avec eux, ce qui peut malheureusement se terminer par une perte progressive et complète de la vision. On sait que l'incidence du diabète dans le Royaume est d'environ 27% de la population, ce qui indique l'étendue du risque potentiel. À la fin de l'entretien, le Dr Walid Al-Turki a déclaré que l'initiative en est à ses balbutiements et que le Groupe Magrabi la développera et la diffusera dans toutes les succursales une fois son examen terminé.

Les hôpitaux et centres Magrabi ont trente-quatre succursales au Moyen-Orient; Vingt-deux d'entre eux se trouvent dans le Royaume à Riyad, Djeddah, La Mecque, Dammam, Khobar, Al-Ahsa, Jubail, Asir, Jazan, Madinah et Qassim. Le groupe des hôpitaux et centres Magrabi a été créé à Djeddah en 1955 en tant que premier hôpital spécialisé en ophtalmologie, et c'est aujourd'hui le plus grand réseau médical spécialisé de la région.

L'événement a été rapporté par le journal en ligne de la SABQ (sabq.org) et le lien est joint :

https://mobile.sabq.org/gJxtfn

« Nous adressons nos meilleurs vœux aux hôpitaux de Magrabi. Nous tenons également à remercier toutes les personnes présentes pour le temps et les efforts qu'elles ont consacrés à la réalisation de ce projet. Les principaux bénéficiaires seront plusieurs milliers de patients diabétiques dont la vision peut désormais être protégée grâce à cette collaboration », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a7ffa81-96b1-490d-872f-6deffc109420/fr