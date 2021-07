Exportation et développement Canada s’engage à atteindre la carboneutralité d’ici 2050

English French

OTTAWA, 22 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) s’engage à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 dans tous ses domaines d’activité et dans ses propres activités mondiales. Dans son Plan d’entreprise, la société d’État établit pour 2023 et 2030 des cibles de réduction graduelles de carbone pour les secteurs à plus forte intensité carbonique, auxquelles viennent se greffer des objectifs de financement durable.



« Nous sommes conscients de l’urgence de lutter contre les changements climatiques, et voulons apporter notre contribution dans ce domaine. Nous avons à cœur d’aider les entreprises canadiennes à innover, de soutenir la croissance à long terme, et d’augmenter notre compétitivité sur la scène internationale grâce à de saines pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) », déclare Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC « La transition vers une économie sobre en carbone s’accélère, et notre engagement met à profit les efforts investis ces dix dernières années. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire. Nous n’en sommes qu’au début de notre parcours vers la carboneutralité, et c’est en collaborant étroitement avec nos clients, nos parties prenantes, nos pairs du secteur financier et nos partenaires gouvernementaux pour stimuler le changement, et en adoptant des normes et pratiques exemplaires, que nous pourrons atteindre nos objectifs climatiques. »

Le plan de carboneutralité d’EDC, détaillé dans le document d’information La carboneutralité à EDC, sera mis en œuvre graduellement. La Société s’engage à faire preuve de transparence, divulguera publiquement toutes ses cibles, dont celles pour 2030, et rendra compte de ses progrès jusqu’en 2050, conformément aux pratiques exemplaires émergentes de divulgation liée au climat.

En tant qu’organisme de crédit à l’exportation du Canada, EDC doit aider les entreprises canadiennes à saisir les possibilités de croissance qu’offre le commerce international au profit de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Dans l’économie mondiale actuelle, de saines pratiques ESG agissent comme accélérateur concurrentiel. Ainsi, l’engagement d’EDC à l’égard de la carboneutralité d’ici 2050 vise à aider les entreprises canadiennes, y compris celles des secteurs des ressources naturelles et de l’énergie, à favoriser leur croissance en améliorant leurs résultats ESG. Déterminée à soutenir les exportateurs canadiens et l’économie basée sur le commerce, EDC prend l’initiative d’aider ses clients à comprendre et à gérer les risques ESG, à saisir les occasions, et à innover pour réduire leurs émissions et leur empreinte environnementale.

« EDC joue un rôle déterminant, en tant que société d’État à vocation financière, dans la promotion et le soutien de la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Où qu’en soit une entreprise canadienne dans sa planification et sa performance liées à la composante ESG, nous l’aiderons. Nous encouragerons les entreprises canadiennes à investir dans leurs résultats ESG pour favoriser leur croissance, et nous bonifierons nos solutions financières pour les aider à innover », affirme Justine Hendricks, première vice-présidente et toute première chef du développement durable à EDC. « Nous mesurons l’ampleur de la tâche et l’engagement requis pour atteindre l’objectif de carboneutralité, mais nous sommes motivés par ce que nous pouvons accomplir ensemble pour un avenir durable. »

L’engagement d’EDC à l’égard de la carboneutralité d’ici 2050 et le parcours pour s’y rendre s’alignent sur les positions du gouvernement du Canada et sur l’Accord de Paris, et se fondent sur de solides assises établies au fil de nombreuses années. En effet, le gouvernement du Canada, notre unique actionnaire, a récemment publié son Énoncé des priorités et des responsabilités annuel pour la Société. Ce document nous exhorte à faire preuve d’initiative, de transparence et de responsabilité à l’égard des initiatives du Canada pour atteindre la cible de carboneutralité d’ici 2050, et la Société s’engage pleinement à le faire.

« EDC joue un rôle important dans les efforts du Canada pour assurer une reprise inclusive et durable en aidant les entreprises canadiennes à profiter pleinement des possibilités qui s’offrent à elles pour croître et partir à la conquête de marchés étrangers, tout en plaçant les objectifs climatiques du Canada au cœur de ses décisions », explique Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Les démarches d’EDC pour atteindre la carboneutralité aideront nos industries à rester concurrentielles et contribueront à un avenir plus durable pour les générations futures. Je me réjouis à l’idée de voir EDC multiplier et accélérer ses efforts pour faire avancer les choses, avec intégrité et en toute transparence. »

EDC s’est engagée à parvenir à la carboneutralité d’ici 2050 et à faire de l’adoption de saines pratiques ESG et de bonnes pratiques de divulgation une partie intégrante de ses activités et de sa stratégie. Elle atteindra cet objectif en modifiant ses pratiques commerciales de manière tangible et mesurable, dans un souci de responsabilité, et en se fixant des cibles de réduction des émissions et de financement durable au fil de son parcours vers la carboneutralité à l’horizon 2050.

La cible actuelle d’EDC pour 2023 est de réduire de 40 % (par rapport à 2018) le soutien financier accordé aux six secteurs à plus forte intensité de carbone, et d’ici le 1er juillet 2022, elle fixera et divulguera des cibles sectorielles pour 2030 basées sur la science ainsi qu’une cible de financement durable. Ces premières cibles miseront sur les secteurs ayant la plus forte intensité en carbone (p. ex., l’exploitation du pétrole et du gaz naturel en amont; le transport aérien; la fabrication de ciment; la fusion et la transformation des métaux; les produits pétrochimiques, le raffinage et la préparation de produits chimiques; la production d’énergie thermique). Au demeurant, la Société réfléchira aux façons d’étendre ses cibles à tous les secteurs qu’elle finance. En concentrant ses efforts sur le secteur du pétrole et de gaz naturel en raison de sa forte intensité de carbone, EDC soutiendra les entreprises canadiennes dans leurs innovations et la réduction de leurs émissions, tout en diminuant progressivement la nouvelle aide gouvernementale directe pour les projets et les entreprises internationaux de combustibles fossiles à forte intensité de carbone.

EDC continue de bonifier son soutien au secteur des technologies propres du Canada et de promouvoir les technologies canadiennes novatrices dont le monde a besoin pour réduire les émissions. En 2012, elle a fait des technologies propres une priorité. Depuis, elle a facilité environ 13,5 milliards de dollars en exportations canadiennes de technologies propres, ce qui comprend des entreprises de biens et services visant à atténuer les changements climatiques ou à protéger l’environnement. En 2020, le nombre d’entreprises technologies propres servies par EDC a augmenté de 29 % par rapport à l’année précédente, passant à 288 entreprises, ce qui a facilité 4,5 milliards de dollars en exportations, en investissements et en occasions d’affaires.

EDC entend arriver à une empreinte opérationnelle carboneutre d’ici 2030, au Canada et à l’étranger, grâce à diverses mesures de réduction et, en dernier recours seulement, à l’achat de crédits compensatoires (de préférence comme solution provisoire).

Documents connexes

Document d’information : La carboneutralité à EDC

Divulgation liée au climat 2020

Politique sur les changements climatiques

