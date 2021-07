Artefact : Progression de la marge brute au S1 2021

French English

Progression de la marge brute au S1 2021

Marge brute S1 2021 : 40,3 M€, +18% à taux constants

Marge brute T2 2021 : accélération de la croissance au T2 2021,

+25% à taux constants

Nouvelle guidance de marge brute 2021 à environ 85 M€

et maintien d’un objectif de marge d’EBITDAr1 comprise entre 22% et 25%

Paris, le 22 juillet 2021 – 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data auprès des grandes marques, publie aujourd’hui sa marge brute du premier semestre 2021 et révise à la hausse sa guidance de marge brute 2021 à environ 85 M€.

Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact, déclarent : « Les très bons indicateurs en matière de dynamique commerciale au S1 2021 traduisent le positionnement stratégique d’Artefact qui accompagne, via ses services Data et son expertise IA avancée, la digitalisation des marques des grands Groupes et leur transformation vers une organisation consumer-centric. Cette dynamique est soutenue par la visibilité accrue du groupe à l’international, désormais présent sur les trois principaux hubs du marché de la transformation data et du marketing data-driven, à la suite de l’ouverture récente de la filiale aux Etats-Unis.

Après avoir franchi un point d’inflexion majeur en 2020 qui a concrétisé la finalisation de la réorientation du Groupe sur ses activités les plus rentables, Artefact estime être solidement ancré dans une trajectoire de croissance pérenne et rentable. Confiants dans la dynamique actuelle, portée par le succès de notre offre complète de services, nous revoyons à la hausse notre guidance de marge brute en 2021 à environ 85 M€ tout en maintenant un objectif de marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25%. »



Nette hausse de la marge brute au S1 2021 et très bonne performance au T2 avec une croissance de 25%

Sur le premier semestre 2021, la marge brute du Groupe ressort à 40,3 M€ en croissance de +18% à taux constants. Le rééquilibrage du mix-offres vers les activités Data Consulting et Data Marketing se poursuit, ces deux activités en forte croissance représentant désormais presque 70% de la marge brute des six premiers mois de 2021.

Après un premier trimestre déjà dynamique, caractérisé par une croissance de +12% à taux constants, la progression de l’activité s’est accélérée au T2 2021 avec une croissance de +25% faisant ressortir une marge brute de 20,3 M€.

Forte croissance de l’activité dans l’ensemble des régions avec une nette accélération du développement à l’international

Evolution de la marge brute par zone géographique au S1 2021

Publié Proforma2 Marge Brute (M€) S1 2021 S1 2020 Variation

(taux constants) Variation

(taux courants) France 19,7 17,6 +12% +12% Reste de l’Europe 11,7 9,4 +25% +25% Autres Marchés3 8,9 7,6 +24% +18% Total 40,3 34,6 +18% +16%

Données en cours d’audit

Evolution de la marge brute par zone géographique au T2 2021

Publié Proforma Marge Brute (M€) T2 2021 T2 2020 Variation

(taux constants) Variation

(taux courants) France 10,0 8,5 +18% +18% Reste de l’Europe 5,9 4,3 +37% +37% Autres Marchés 4,4 3,6 +29% +22% Total 20,3 16,4 +25% +24%

Données en cours d’audit

Dynamique soutenue en France : croissance proforma de +18% de la marge brute au T2 2021

Depuis plusieurs semestres, la marge brute en France représente quasiment la moitié de la marge brute totale. Au S1 2021, elle s’établit à 19,7 M€, en hausse de +12% par rapport au S1 2020. Au deuxième trimestre 2021, cette tendance est confirmée avec une hausse de la marge brute de +18% par rapport au T2 2020 et devrait s’accélérer au cours du S2 2021.

Fort dynamisme de l’activité dans la région Reste de l’Europe et hausse notable au deuxième trimestre de +37%

Dans le Reste de l’Europe, la marge brute ressort à 11,7 M€, en progression de +25% à taux constants sur le premier semestre 2021 traduisant le vif succès de l’expertise data-driven d’Artefact dans cette région. La croissance atteint un niveau spectaculaire de +37% sur le T2 2021.

Les principaux contributeurs à cette performance sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ont connu respectivement une progression de +31% et +77% de leur activité sur le premier semestre 2021. L’Allemagne entame une trajectoire similaire avec une croissance de +4% sur le semestre bénéficiant d’une accélération de la hausse de la marge brute de +25% à taux constants au T2 2021. Cette dynamique qui devrait se poursuivre au S2 témoigne du succès des efforts menés par Artefact pour repositionner ses offres. Cette tendance s’observe à l’échelle globale, les fortes progressions observées dans le Reste de l’Europe étant liées au doublement de l’activité des offres data qui représentent presque la moitié de la marge brute totale de la région.

Maintien d’une forte trajectoire de croissance de la région Autres Marchés

Au cours du premier semestre 2021, les Autres Marchés connaissent une forte hausse de +24% comparée à la même période de 2020. Cette hausse s’est accélérée pour atteindre +29% au T2 2021.

Représentant la grande majorité des revenus, la région APAC et MENA sont en croissance respectivement de +17% et +23% sur les six premiers mois de 2021. Ces performances soulignent le succès des offres Data Marketing et Data Consulting dans ces régions, au travers notamment de l’accompagnement des clients du CAC 40 dont de grands acteurs du luxe.

En complément, le Brésil double sa marge brute sur le semestre pour atteindre 0,6 M€. Les Etats-Unis intègrent la région Autres Marchés à la suite de l’ouverture d’une filiale dans le pays en avril 2021.



Perspectives : révision de marge brute 2021, consolidation du leadership d’Artefact sur le plan international et confirmation du plan 2025

Désormais présent sur les trois principaux hubs du marché de la transformation data et du marketing data-driven, à la suite de sa récente implantation aux Etats-Unis, Artefact va pouvoir pleinement profiter de l’accélération de la mise en œuvre de projets majeurs et globaux centrés autour de la data par les grands groupes multinationaux. Cette dynamique viendra s’ajouter à celle déjà à l'œuvre sur le business historique, en France comme à l’international, soutenant la trajectoire de forte croissance.

Dans ce contexte, le Groupe revoit à la hausse sa guidance de marge brute 2021 et réaffirme ses objectifs de croissance et de rentabilité à long terme :

2021 : objectifs de marge brute d’environ 85 M€ et de marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25%

objectifs de marge brute d’environ 85 M€ et de marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25% 2025 : objectifs d’une croissance annuelle organique comprise entre 15% et 20% et d’une marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%

Nos prochains rendez-vous

Le 28 octobre 2021 :

Résultats du 1er semestre 2021 et Marge brute du 3e trimestre 2021

A propos d’Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï, les Etats-Unis), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Marketing. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

Contacts

Artefact

Hayette Soltani

Directrice Financière

Tél : +33 1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com NewCap

Louis-Victor Delouvrier / Quentin Massé

Relations investisseurs

Tél. : +33 1 44 71 98 53

artefact@newcap.eu





1 EBITDAr : EBITDA retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence, l’impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. La Société a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle telle que suivie en interne par le management, indépendamment de sa politique d’attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d’acquisitions dans le cadre de sa politique d’acquisition

2 Données proforma excluant du périmètre du groupe la joint venture espagnole MediaDiamond cédée en avril 2021 et mise en équivalence en 2020

3 Les Autres Marchés intègrent la zone Asie Pacifique - MENA - Brésil - USA

Pièce jointe