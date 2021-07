Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 22 juillet 2021 à 18h00

Chiffre d’affaires du S1 2021

Activité robuste au premier semestre

En M€ T2 2019 T2 2020 T2 2021 Europe 57,5 73,6 54,5 Amérique du Nord 0,4 0,6 0,4 Asie et reste du Monde 2,7 2,3 2,0 Total à périmètre et changes comparables* 60,6 76,4 56,9 Total courant 61,8 77,5 56,9





En M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021 Europe 117,1 131,6 113,0 Amérique du Nord 0,8 1,0 0,9 Asie et reste du Monde 5,0 5,3 3,8 Total à périmètre et changes comparables* 122,9 137,8 117,6 Total courant 128,7 140,4 117,6

* Périmètre comparable : retraité de la cession de la société DACD en 2019 et de la cession de la société Médilis en 2019 et en 2020.

ORAPI affiche un chiffre d’affaires de 117,6 M€ au S1 2021, dont 56,9 M€ au T2. Dans un contexte général incertain mais résolument porteur pour les produits d’hygiène et de maintenance, le Groupe bénéficie d’un socle toujours solide d’activité mais avec un cadencement qui reste défavorable vs 2019 (- 4,3% vs S1 2019 à PCC).

Les confinements successifs et les restrictions liées à la lutte contre la COVID-19 qui ont continué à perturber au T2 2021 l’activité des cafés, hôtels, restaurants et centres de loisirs, ainsi que le retour très partiel du travail en présentiel dans les entreprises et les administrations ont limité la performance sur la période, et ce malgré l’intensification des actions commerciales (dans le cadre de la feuille de route 2025) et les gains d’appels d’offres qui en ont découlés.

Si la France, marché central du Groupe, connaît une contraction de son chiffre d’affaires à 101,6 M€ au S1, soit - 14,8 % vs S1 2020 et - 4,1 % vs S1 2019, - 27,5 % vs T2 2020 (historiquement très élevé) et - 6,2 % vs T2 2019 à périmètre comparable, ORAPI enregistre toutefois depuis le mois de juin 2021 les premiers signaux de reprise sur les secteurs impactés par la crise sanitaire (loisirs, hôtellerie - restauration...).

L’Europe du Sud en légère décroissance vs 2020 (- 3 %) connaît au contraire une forte hausse vs 2019 (+ 44,8 %) matérialisant les investissements commerciaux réalisés au cours des derniers mois.

Les marchés d’Europe du Nord (- 10 % à change comparable vs S1 2020) retrouvent au T2 des niveaux proches de T2 2020 (- 4,4 %) portés par la reprise progressive du marché automobile. L’Asie et reste du monde (- 12,3 % au T2 vs T2 2020 à change comparable) accompagnent notamment le redémarrage très progressif des industries aéronautiques.

Sur le plan industriel, ORAPI a obtenu la certification IFS (International Featured Standard) pour l’activité détergence de son site principal de Lyon - Saint-Vulbas. Cette nouvelle certification valide la démarche qualité du Groupe et vient conforter ses positions de fabricant français.

La résistance du modèle d’ORAPI sur cette première période, après un exercice 2020 hors normes, et son potentiel de croissance confirmé par des prises de commandes importantes sur le mois de juin, permettent au Groupe de s’inscrire en ligne avec sa feuille de route 2025.

Ainsi, les résultats semestriels qui seront publiés le 16 septembre 2021 devraient permettre au Groupe d’afficher une amélioration de son EBITDA par rapport à l’année 2019 bien qu’en retrait par rapport à l’EBITDA hors normes du 1er semestre 2020.

Après le remboursement de la première tranche d’obligations remboursables en actions « ORA 1 » pour un montant de 23,7 M€ sur le 1er semestre 2021, ORAPI maintient son objectif d’un endettement maîtrisé, de réduction progressive de ses charges financières et dispose de la trésorerie suffisante à la mise en œuvre de son plan de transformation.

Prochains rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2021 le 16 septembre 2021

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 le 21 octobre 2021

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

