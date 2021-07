2021-07-22 Communiqué financier 2T2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 22 juillet 2021 - 18h00

PREMIER SEMESTRE 2021

Chiffre d’affaires : 41,8 M€

Chiffre d’affaires en M€ 2021* 2020 Variation T1 21,2 18,4 +15,18% T2 20,6 14,6 +40,56% TOTAL 41,8 33,0 +26,40%

* Chiffres non audités

TIVOLY a réalisé sur le premier semestre 2021, un chiffre d’affaires de 41,8 M€, en progression de 26,16% à taux de change et périmètre constants. A taux de changes réels, l’activité est en progression de 26,40%.

L’activité en Europe dans le « Consumer » reste très soutenue, portée par la forte demande et les prises de parts de marché dans le Bricolage et le Pro. La reprise se fait sentir dans l’« Industry » en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. En Asie, l’activité progresse sur l’ensemble des marchés.

TIVOLY a su maintenir un bon taux de service grâce à la performance de sa supply chain.

Fort d’un modèle d’entreprise réparti sur deux grandes activités et plusieurs continents, le groupe TIVOLY réalise une bonne performance dans un contexte économique mondial qui reste tendu. Le Groupe, avec une structure financière solide, confirme sa stratégie de développement long terme.

Le prochain communiqué de presse sera diffusé le 15 septembre 2021 à 18h00.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

Pièce jointe