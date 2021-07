English French

Saint-Mandé,

22 juillet 2021

DECLARATION D’UNE TRANSACTION SUR ACTIONS PROPRES

Le 22 juillet 2021, la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA (Euronext Paris : UBI – ISIN Code FR0000054470) a conclu un contrat à terme portant sur ses propres actions avec un intermédiaire financier, dans le cadre de ses plans d’actionnariat salarié. Le rachat d’actions s’inscrit dans le programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale d’UBISOFT ENTERTAINMENT SA en date du 1er juillet 2021.

Au titre du contrat à terme, dont l'échéance est le 30 juillet 2021, l’intermédiaire financier s’engage à livrer à UBISOFT ENTERTAINMENT SA, un nombre maximum de 375.000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT SA pour un montant global maximum de 20.000.000 euros.

Le prix de rachat est déterminé selon une formule basée sur la moyenne des VWAP de l’action UBISOFT ENTERTAINMENT SA.

Dénomination sociale de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Date Achat/

Vente Options/

Terme Nombre de titres Code identifiant de l’instrument financier Echéance Marché Objectif des achats UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. 969500I7C8V1LBIMSM05 22/07/2021 Achat Contrat à terme sur actions 375.000 actions maximum FR0000054470 30/07/2021 De gré à gré Couverture du plan d’actionnariat salarié

Contacts

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com



Alexandre Enjalbert

Responsable Relations Investisseurs Senior

+ 33 1 48 18 50 78



Alexandre.enjalbert@ubisoft.com





À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2020-21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com .

