English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV publiceert de oproeping voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 23 augustus 2021

23 juli 2021 om 07u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag de uitnodiging voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 23 augustus 2021 om 12u00 CEST.

Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt werd voor de beraadslaging en stemming over het eerste punt op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op dinsdag 29 juni 2021, worden de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap uitgenodigd om een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen op 23 augustus 2021. Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19-regels, zal deze vergadering fysiek worden gehouden in Brussels Expo, Paleis 11, Room 112, Belgiëplein 1, 1020 Brussel, België.

Afhankelijk van de evolutie van de huidige overheidsmaatregelen en regels ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende weken, kan de Vennootschap verder communiceren bij persbericht over de deelname aan en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering op de website van de Vennootschap ( www.nyrstar.be ).

De volledige oproeping met de agenda, voorstel tot besluit en de toelichting, kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings .

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage