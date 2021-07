Norsk Hydro: Andre kvartal 2021 – Rekordresultater og fortsatt positivt markedssentiment

English Norwegian

Norsk Hydro ASA rapporterte en justert EBITDA på 6.598 millioner kroner i andre kvartal 2021, en økning fra 2,794 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Fortsatt oppgang i verdensøkonomien bidrar til økt etterspørsel etter aluminium og aluminiumprodukter. Forretningsområdene Hydro Aluminium Metal og Hydro Extrusions rapporterte rekordresultater for kvartalet.

Rekordresultat i Aluminium Metal på grunnlag av økte priser og produktpremier på LME

Robust drift, forbedringsprogrammet foran skjema

Sterke prestasjoner i Extrusions og framdrift i vekstprosjekter

Styrking av bærekraftposisjon med investeringer for vekst i resirkulering

Salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners fullført

Høyere all-in metallpriser og volumer i Aluminium Metal, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.

Den globale oppgangen i verdensøkonomien som startet sent i 2020 fortsatte også i andre kvartal. Globalt fortsetter de økonomiske utsiktene å bedre seg, som følge av framskritt i vaksineringen og færre nye tilfeller av covid-19. Som følge av dette har den globale etterspørselen etter aluminium økt, og markedet for primæraluminium ventes stort sett å være i balanse i 2021.

– Fortsatt godt markedssentiment og sterke prestasjoner i selskapet har bidratt til rekordresultatene i kvartalet. Vi er rute når det gjelder målet om en avkastning på mer enn 10 prosent over forretningssyklusen, og forbedringsprogrammet ligger også foran skjema. I tillegg driver vi aktiv posisjonering av våre produkter i markedet, og øker kapasiteten for å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter i tråd med strategien for 2025 om å styrke lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro fortsetter å håndtere effekten av covid-19-pandemien, både når det gjelder sikkerhet for selskapets medarbeidere og de lokalsamfunnene vi er en del av. Hydros virksomheter har stort sett hatt normal drift i andre kvartal.

I løpet av kvartalet har kontantprisen på aluminium på London Metal Exchange vært på sitt høyeste på nesten ti år, og den kraftige etterspørselen har også løftet produktpremiene. Disse faktorene har bidratt til det rekordhøye resultatet på 2.807 millioner kroner i justert EBITDA i Aluminium Metal. Aluminium Metal fullførte også oppstarten av aluminiumverket på Husnes i andre kvartal. Verket er nå tilbake i full drift med en kapasitet på 195.000 tonn for første gang siden det ble delvis nedstengt i 2009.

– Ved å gjenoppta produksjonen ved den andre linjen ved Husnes, tilfører vi nå ytterligere 100.000 tonn lavkarbonaluminium til markedet hvert år. Dette er i samsvar med EUs Fit for 55-agenda, der den europeiske aluminiumindustrien bidrar til å redusere utslippene fra industriproduksjon, samtidig som aluminium spiller en viktig rolle for å redusere utslippene i bruksfasen, sier Aasheim.

Extrusions oppnådde rekordresultater i andre kvartal, og overgikk den tidligere rekorden som ble satt i første kvartal 2021. Resultatene var drevet av sterk volumvekst, bedre marginer og kostnadsbesparelser fra pågående forbedringsprogrammer. Det har vært jevn oppgang i den europeiske bilindustrien i kvartalet, og solid vekst i industri- og boligsegmentet. For å forbedre resultatene og kontantstrømmen i Extrusions ytterligere, er det tatt en beslutning om å investere i ny pressekapasitet i Cressona i USA og i Nenzing i Østerrike. Investeringene vil gi bedre ytelse og heve kapasiteten med rundt 30.000 tonn, og øke volumene i attraktive segmenter som bilindustrien, transportsektoren, tekniske produkter og bygg og anlegg.

Sterke prestasjoner i Extrusions er hovedårsaken til at vi ligger foran forbedringsmålet for 2025 på 7,4 milliarder kroner, der 5,1 milliarder kroner skal oppnås innen utgangen av 2021, sammenliknet med utgangspunktet i 2018.

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, og samtidig utforske vekstmuligheter innenfor ny energi. Den 5. mars 2021 inngikk Hydro en avtale om å selge Rolling-virksomheten til KPS Capital Partners, og dette salget ble fullført 1. juni 2021. Samlet selskapsverdi for Rolling, inkludert eiendommen i Bonn i Tyskland som ble solgt til Cube Real Estate, var 1.407 millioner euro. Salget styrker Hydros evne til å følge sin strategiske retning.

Bærekraft er et av Hydros konkurransefortrinn, og en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025. I løpet av andre kvartal fikk Hydro Bauksitt & Alumina lisens til å drive det moderne rødslamdeponiet DRS2, som vil redusere området som kreves for lagring av avgangsmasse. I tillegg har Bauksitt & Alumina signert en avtale med Universitetet i São Paulo om å forske på alternativ og mer bærekraftig bruk av bauksittavfall i byggesektoren.

– Sirkulær økonomi og økt resirkulering er viktige elementer i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Vår strategi er å doble resirkuleringen av brukt aluminium innen 2025, og vi har kunngjort flere viktige investeringer dette kvartalet. For å redusere utslippene fra virksomheten ytterligere og utnytte den unike posisjonen vi har i verdikjeden for energi, fortsetter vi å utvikle Hydro REIN og hydrogenselskapet vårt. Vi legger til nye prosjekter i porteføljene deres, samtidig som vi forbereder en prosess for kapitalforhøyelse, sier Aasheim.

I løpet av kvartalet har Aluminium Metal signert en intensjonsavtale med Midwest Energy and Communications om å bygge et resirkuleringsanlegg for aluminium i Michigan i USA. Anlegget skal etter planen produsere 120.000 tonn aluminium i året fra 2023, og blir det første anlegget som skal produsere lavkarbonproduktet Hydro CIRCAL i stor skala i Nord-Amerika. I tillegg er det tatt en investeringsbeslutning om å øke resirkuleringskapasiteten med til sammen 65.000 tonn ved anleggene i Sjunnen i Sverige, Navarra i Spania og Rackwitz i Tyskland.

Hydro har også sett på muligheter for vekst og samarbeid innenfor ny energi i løpet av kvartalet. Hydros selskap for fornybarutvikling, Hydro REIN, har inngått en avtale med den svenske vindkraftutvikleren Eolus om å kjøpe rettighetene til det lisensierte vindkraftprosjektet Stor-Skälsjön i Sverige, som har en samlet kapasitet på 260 MW. Sammen med Equinor og RWE Renewables har Hydro REIN også undertegnet en samarbeidsavtale om å utarbeide og sende inn søknad om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Hydro ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk, noe som vil bidra til å redusere våre CO2-utslipp. I andre kvartal signerte Hydros nylig etablerte hydrogenselskap en intensjonsavtale med Everfuel. De to selskapene vil bruke kapasiteten i framtidige Hydro-eide eller felleseide hydrogenproduksjonsanlegg til å forsyne maritim sektor, industrien og det grønne mobilitetsmarkedet i Europa med fornybart hydrogen.

Hydro vil fortsatt fokusere på sine aksjonærer og målet om å utbetale et forutsigbart utbytte i 2021. Forslaget fra Hydros styre om å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020 ble vedtatt på generalforsamlingen og utbetalt til aksjonærene 19. mai 2021. Utbyttet utgjorde 95 prosent av justert resultat etter skatt. Hydros utbyttepolitikk er fortsatt å utbetale minst 50 prosent av justert resultat etter skatt over forretningssyklusen, med 1,25 kroner per aksje som minimumsnivå. Denne politikken, som ble oppdatert i 2021, reflekterer Hydros ambisjon om å øke kontantavkastningen til aksjonærene over forretningssyklusen.

Sammenliknet med første kvartal 2021, har Hydros justerte EBITDA økt fra 5.182 millioner kroner til 6.598 millioner kroner i andre kvartal 2021. Høyere all-in metallpriser i Aluminium Metall, bedre resultater i Metallmarked og høyere marginer og volumer i Extrusions bidro til forbedringen. Forbedringen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms, lavere realiserte aluminapriser og lavere produksjon i Energy.

Justert EBITDA for første halvdel av 2021 økte, sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere all-in metallpriser og volumer i Aluminium Metal, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater fra Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 2.397 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 550 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 1.646 millioner kroner.

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 8,3 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige sikkerhetsstillelser, utgjorde 4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,6 milliarder kroner.

Hydro hadde 20,1 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter og 0,9 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av andre kvartal. Midler investert i pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Nettogjeld, justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.



